Customs Support Group ha acquisito TSD Cargo, società di intermediazione doganale con sede a Torino. Così facendo, spiegano dal gruppo, viene consolidata la presenza al Nord Italia, “ampliando al contempo la copertura geografica in Europa”.

Fondata nel 1976, TSD Cargo opera principalmente al servizio delle imprese locali. Nel tempo, ha costruito una solida reputazione nell’area torinese, operando in un territorio in cui i settori automotive e chimico svolgono un ruolo centrale nell’economia locale. Di conseguenza, fornisce servizi di intermediazione doganale, dichiarazioni Intrastat e gestione di magazzini doganali. I clienti, aggiungono da CSG, “potranno ora contare su un’ampia rete italiana ed europea, accedendo a competenze più ampie e ad un’offerta ancora più completa di soluzioni”.

Per John Wegman, direttore generale di CSG, l’acquisizione rappresenta “un altro passo importante nel rafforzamento della presenza in Italia”. Mentre Raffaele Chiappusso, fondatore di TSD Cargo, ha aggiunto: “L’ingresso in Customs Support Group rappresenta un nuovo ed entusiasmante capitolo. Siamo orgogliosi della reputazione e delle relazioni costruite nel corso degli anni e, entrando a far parte del gruppo, possiamo rafforzare ulteriormente il servizio offerto ai nostri clienti, continuando a garantire lo stesso livello di competenza, affidabilità e supporto locale su cui hanno sempre fatto affidamento”.