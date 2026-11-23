Protocolli d’intesa, adesioni e tavole rotonde. La partecipazione del ministro della Difesa canadese David J. McGuinty alla diciottesima edizione dell’Halifax International Security Forum è stata ricca di appuntamenti. Il più importante ha visto il Canada firmare un’intesa per la cooperazione sui materiali per la difesa navale con Germania e Norvegia. “Il mondo sta cambiando rapidamente – ha dichiarato – e il nostro Paese sta facendo la sua parte: siamo passati dalle discussioni alla cooperazione pratica con alleati e partner”.

L’accordo per la difesa navale

Ottawa, Berlino e Oslo hanno sottoscritto un protocollo d’intesa dall’obiettivo netto: “Formalizzare un accordo di collaborazione per lo sviluppo, l’acquisizione e la manutenzione di equipaggiamenti e sistema di difesa navale”. L’accordo è destinato a sostenere la Royal Canadian Navy, ma non solo. D’altro canto, rafforzerà l’interoperabilità tra alcuni Paesi della Nato e creerà nuove opportunità per l’industria. “Dal rafforzamento della sicurezza nell’Atlantico settentrionale e nell’Artico, fino agli investimenti nell’innovazione e nelle capacità di difesa, stiamo costruendo un Canada più forte e sicuro. E lo stiamo facendo al fianco di partner che condividono l’impegno per la sicurezza collettiva”, ha spiegato il ministro McGuinty.

Firme e tavole rotonde

L’Halifax International Security Forum ha anche fornito l’occasione per più momenti di confronto. Il primo ha visto lo stesso Canada partecipare insieme a Germania, Islanda, Danimarca e Norvegia alla prima riunione del Partenariato per la Sicurezza Marittima. Nel secondo McGuinty ha incontrato alleati e partner per discutere delle priorità di sicurezza condivise. Sette i bilaterali, nello specifico. Uno con Irene Fellin, rappresentante del Segretario Generale della Nato. Un altro con Raivis Melnis, ministro della Difesa lettone. E altri ancora con: i membri di una delegazione bipartisan del congresso degli Stati Uniti; Il ministro per gli Approvvigionamenti militari dei Paesi Bassi, Derk Boswijk; il ministro di Stato irlandese con delega alla Difesa, Thomas Bryrne; e Espen Barth Eide, ministro degli Affari esteri norvegese.

Lancio orbitale

L’adesione del Canada al Fondo per l’innovazione dell’Alleanza Atlantica e la realizzazione del primo sito di lancio orbitale di Ottawa hanno chiuso l’evento. “Quest’ultimo progetto in particolare – hanno concluso dal dicastero – aiuterà il Paese a sviluppare la capacità di lanciare assetti spaziali strategici dal territorio nazionale, rafforzando la sicurezza nazionale e riducendo la dipendenza dalle infrastrutture di lancio estere”.