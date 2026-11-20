Gli attacchi contro le petroliere impegnate nel traffico navale attraverso lo Stretto di Hormuz sarebbero molto più frequenti di quanto emerga dalle segnalazioni ufficiali. A lanciare l’allarme è Lars Barstad, amministratore delegato di Frontline, uno dei maggiori armatori mondiali di petroliere, secondo il quale nella regione si registrano anche due o tre incidenti al giorno. Non tutti provocano danni gravi, ma in diversi casi le navi devono fermarsi per riparazioni prima di poter tornare operative.

Barstad ha riferito di aver raccolto queste informazioni durante una recente visita a Dubai, dove ha incontrato i principali clienti della compagnia. Il problema riguarda soprattutto le Vlcc (Very Large Crude Carrier), le superpetroliere impiegate nel cosiddetto servizio navetta tra i terminal petroliferi del Golfo e le aree di trasbordo al largo dell’Oman. Circa 70 unità sarebbero coinvolte in queste operazioni, che consentono di trasferire il greggio evitando, per quanto possibile, l’esposizione ai rischi dello stretto.

Secondo il manager, l’elevato rischio operativo e i tempi di attesa riducono sensibilmente la redditività del servizio: i ricavi effettivi possono essere circa la metà di quelli suggeriti dagli indici di mercato, nonostante noli teorici superiori a un milione di dollari al giorno. Frontline, ha precisato Barstad, non partecipa direttamente a questo traffico. Il manager ha inoltre segnalato che le procedure statunitensi per ottenere la rimozione dalle liste delle sanzioni potrebbero favorire un ulteriore aumento delle navi impiegate nel servizio navetta.