Nella notte tra il 16 e il 17 novembre un attacco ucraino ha causato il crollo della sezione stradale del Ponte di Kerch, che collega la Crimea occupata alla penisola russa di Taman. Come dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, si tratta del settimo stadio di un’operazione durata diverse settimane. Lo Stato Maggiore ucraino ha confermato che la carreggiata è fuori servizio e che la sezione ferroviaria è rimasta in piedi, ma danneggiata.

Le conseguenze però non riguardano solo il collegamento terrestre, ma anche quello marittimo. La campata crollata sovrastava il canale di Kerch-Yenikale, la principale via di navigazione tra Mar Nero e Mar d’Azov, ora ostruito dai detriti.

Il crollo colpisce un tratto dove il traffico si era già arrestato. Gli attacchi ucraini della scorsa estate contro le navi russe nel Mar d’Azov hanno spinto la Guardia di frontiera dell’FSB a interrompere temporaneamente i transiti nello stretto. La paralisi dei porti sull’Azov, da cui di norma passa fino a un quarto dell’export russo di frumento, ha spinto il governatore della regione di Rostov a dichiarare lo stato di emergenza. Dall’Azov transita anche il GPL del terminal di Temryuk, progettato per movimentare 400.000 tonnellate l’anno.

Finora la sospensione era solo una misura amministrativa reversibile; ora, secondo il direttore di SovEcon Andrey Sizov, la ripresa della navigazione dipenderà dallo sgombero dei detriti nel canale. L’evento è problematico per Mosca su tre livelli.

Il primo è la rimozione dei detriti. L’arco, che pesa circa 6000 tonnellate, e il resto della campata stradale potrebbero richiedere settimane o addirittura mesi per essere rimossi, mentre il ripristino della campata richiederebbe oltre un anno di lavori, secondo il capitano di vascello (ritirato) ucraino Andrii Ryzhenko. Nell’area del ponte sono già arrivate le prime unità di supporto, tra cui due rimorchiatori e una draga, probabilmente impegnate nel ripristino della navigazione.

Il secondo è la protezione delle attività di sgombero e ricostruzione. Secondo l’analista Anatolii Khrapchynskyi, la Russia è costretta a concentrare i propri sistemi di difesa aerea S-400 attorno a Mosca e San Pietroburgo, non riuscendo poi a coprire adeguatamente altri obiettivi sensibili. Del resto, ogni sistema spostato lascia scoperto un altro dei numerosi siti strategici del Paese.

Il terzo riguarda le rotte alternative. Mykhailo Honchar, presidente del Centro Strategy XXI, evidenzia che il canale navigabile è largo appena 120 metri e che il suo blocco impedisce il flusso di mercantili in uscita dal Mar d’Azov. Questo impatta l’esportazione del grano e dei prodotti petroliferi imbarcati lungo i fiumi Volga e Don, ma anche i collegamenti navali col Mar Caspio. Honchar sostiene che le ferrovie russe non saranno in grado di assorbire i volumi deviati verso altri porti.

Neppure il corridoio terrestre verso la Crimea offre un’alternativa sicura: già a giugno gli attacchi con droni a medio raggio, attivi tra 30 e 300 chilometri, avevano ridotto del 71% il traffico lungo la tratta Rostov-Mariupol-Simferopoli.

Per Mosca si aprono ora due strade, entrambe costose. La prima è ricostruire il ponte, ma il cantiere andrebbe difeso da nuovi possibili attacchi ucraini e la Russia non può permettersi di spostare sistemi antiaerei senza esporre altri siti agli stessi rischi. Le navi della Flotta del Mar Nero non sono un’alternativa: da anni infatti restano chiuse nel porto di Novorossijsk per timore dei droni ucraini, e le uniche due fregate in grado di offrire una copertura aerea sono state gravemente danneggiate in un attacco ucraino ad agosto.

Resta quindi la seconda strada: rinunciare a riparare il ponte ma procedere con la liberazione del canale, come lasciano intendere le unità di supporto già sul posto. Il Mar d’Azov tornerebbe così navigabile per l’export, ma i rifornimenti alla Crimea ne uscirebbero ridimensionati. Secondo Ryzhenko, la perdita del collegamento attraverso lo stretto priva le forze russe di una quota compresa tra un quarto e un terzo della loro logistica militare.

Quei volumi dovrebbero passare soprattutto dalla R-280, che collega Rostov alla penisola attraverso i territori ucraini occupati. Secondo l’analista militare francese Clément Molin, sulla ferrovia del ponte sembrano viaggiare per ora solo treni passeggeri e i pochi traghetti rimasti non bastano a rifornire la Crimea. Ma anche la strada è bersagliata ogni giorno dai droni ucraini, e l’obiettivo di Kyiv è proprio isolare la penisola.

Qualunque scelta faccia, Mosca paga un prezzo: il crollo del ponte trasforma lo stretto di Kerch in un punto debole della logistica russa e aggrava una situazione già compromessa, con i traffici del Mar d’Azov fermi e i rifornimenti alla Crimea affidati a una sola strada sotto il tiro dei droni.