La navigazione moderna, dominata da dinamiche commerciali che assumono il margine dei noli come elemento centrale delle strategie di massimizzazione del profitto, si è sviluppata, a partire dal 2000, in un contesto di comunicazioni sempre più aperte e accessibili, grazie alla diffusione delle coperture satellitari. Da quell’anno, infatti, sono state abolite le comunicazioni di bordo in telegrafia Morse. In seguito agli attentati dell’11 settembre e, soprattutto, alle grandi sciagure ambientali che hanno interessato i mari europei, è stato inoltre introdotto l’obbligo di dotare le navi di stazza lorda superiore a 300 tonnellate del sistema di identificazione automatica e localizzazione (Automatic Identification System, AIS). Si tratta di uno strumento a fonte aperta che consente a chiunque di conoscere in tempo reale la posizione di una nave e la sua direzione di navigazione.

Con la diffusione degli attacchi informatici, la comunità marittima internazionale ha sollecitato l’adozione della prima direttiva IMO in materia di cybersicurezza, nel 2021. Nonostante i successivi aggiornamenti, compreso quello del 2025, le misure adottate si stanno rivelando di efficacia limitata, come dimostrano i recenti attacchi che hanno già disabilitato i sistemi di navigazione di diverse navi. Merita invece un riconoscimento l’impegno dell’Associazione internazionale delle società di classificazione (IACS), che ha introdotto requisiti specifici di cybersicurezza per le navi esistenti e indicato agli armatori standard più rigorosi per le nuove costruzioni, entrati in vigore il 1° luglio 2024.

È necessario superare, sul fronte della cybersicurezza, una logica circoscritta all’affidabilità delle singole compagnie di navigazione. L’attuale impostazione dell’IMO punta soprattutto a rafforzare il sistema di gestione della sicurezza (Safety Management System) già esistente. Occorre invece coinvolgere direttamente gli Stati di bandiera e, con il supporto degli organismi incaricati della sorveglianza tecnica delle navi (Recognized Organizations), introdurre una certificazione statutaria specifica: il Safety Cyber Certificate.

Di fronte a una guerra ibrida sempre più aggressiva, serve una vera e propria architettura di sistema, capace di assicurare alle navi una protezione informatica strutturale. A questa dovranno affiancarsi nuove competenze per gli equipaggi e per i tecnici delle società di navigazione, analogamente a quanto già avviene negli altri principali ambiti della gestione di una nave. Un cambiamento di paradigma comporterebbe costi rilevanti per l’industria dello shipping. È quanto accadde nel 1996, quando, dopo il disastro ambientale provocato nel 1989 dalla petroliera Exxon Valdez in Alaska, venne introdotto l’obbligo del doppio scafo per le petroliere e le chimichiere. Fu una trasformazione radicale del settore, ma necessaria per ridurre i rischi di incidenti. Oggi la disabilitazione informatica di una nave può produrre conseguenze altrettanto gravi, soprattutto quando gli attacchi colpiscono la macchina principale e gli impianti, compresi quelli di emergenza. Gli effetti possono arrivare fino alla perdita dell’unità, con conseguenze drammatiche per la vita umana e l’ambiente.

La lezione degli episodi più recenti dovrebbe indurre a considerare la protezione informatica del naviglio mercantile come un investimento strategico. La sicurezza dei trasporti marittimi non può essere subordinata a logiche di risparmio o a valutazioni di convenienza economica. È questa la proposta che IACS e Stati di bandiera dovrebbero portare all’attenzione del Comitato per la sicurezza marittima (MSC), in programma presso l’IMO nella prima settimana di dicembre. Al centro della discussione dovrebbe esserci anche quanto accaduto alla VL PROSPERITY, il cui equipaggio è riuscito a scongiurare conseguenze potenzialmente catastrofiche. Alla fine di agosto 2026, mentre navigava nel Golfo del Messico diretta a Galveston con un carico di 300.000 tonnellate di petrolio greggio, la nave ha subito un attacco informatico che ha compromesso il funzionamento del motore principale.

Da quando, tra il 1968 e il 1969, i nostri storici cantieri navali di Sestri Ponente e Monfalcone costruirono tre unità gemelle da 85.000 tonnellate di portata netta, il settore ha attraversato almeno sei grandi rivoluzioni tecnologiche. Quelle navi rappresentarono un passaggio fondamentale: per la prima volta l’automazione coinvolgeva in maniera estesa la sala macchine, gli impianti di movimentazione degli idrocarburi, i sistemi di governo e la radionavigazione. Se il progresso tecnologico non può essere arrestato, è opportuno recuperare, almeno in questa fase di transizione, alcuni principi della navigazione tradizionale. Finché la difesa informatica non sarà strutturata come un sistema di protezione obbligatorio e certificato, occorre limitare l’esposizione dei sistemi di bordo agli accessi esterni.

Una soluzione concreta potrebbe consistere nel rendere non accessibili dall’esterno della nave gli switch tra l’elettronica di monitoraggio del motore principale e quella degli impianti primari collegati. L’esclusione dovrebbe riguardare anche gli uffici tecnici a terra e la cabina del direttore di macchina. Quando gli impianti non sono temporaneamente presidiati, eventuali interventi dovrebbero essere attivati attraverso una chiamata dal ponte di comando, dove verrebbe centralizzata la consolle degli allarmi. Il tecnico di bordo potrebbe così intervenire direttamente nella sala controllo motori e sui sistemi di governo. Lasciare gli switch accessibili dall’esterno, anche se protetti da password e sistemi di autenticazione a più fattori, espone infatti la nave a rischi che possono trasformarsi in una minaccia diretta per la vita delle persone.

Ogni compagnia di navigazione dichiara di perseguire l’obiettivo degli zero incidenti. Per questo potrebbe essere necessario rinunciare, almeno in parte, all’immediatezza dei controlli da remoto esercitati dalle strutture tecniche a terra, tornando ad affidarsi maggiormente alla preparazione e alla capacità operativa degli equipaggi. Se la VL PROSPERITY fosse stata una nave autonoma, senza un equipaggio in grado di intervenire direttamente, avrebbe potuto naufragare in mezzo alle centinaia di piattaforme di estrazione di idrocarburi che costellano il Golfo del Messico.

La sopravvivenza della macchina principale, anche in caso di compromissione dei sistemi elettronici di navigazione, consentirebbe comunque di continuare a governare la nave attraverso le dotazioni e gli strumenti convenzionali. Si tratta di apparecchiature ancora oggi obbligatorie, proprio per garantire una ridondanza di base, e che hanno consentito la navigazione fino agli anni Novanta. È quindi indispensabile investire subito nella formazione del personale di coperta, recuperando conoscenze e competenze che un tempo erano parte essenziale della professione: bussola magnetica, sestante, rilevatori azimutali e possibilità di escludere il pilota automatico per passare alla conduzione manuale. La trasmissione tra plancia e agghiaccio del timone, del resto, deve continuare a essere garantita da sistemi elettromeccanici e idraulici. Allo stesso modo, il personale di macchina e gli elettrotecnici dovranno integrare le competenze sulle moderne tecnologie di automazione con il recupero delle conoscenze tradizionali.

Queste indicazioni, naturalmente suscettibili di valutazioni e possibili eccezioni, intendono contribuire all’apertura di un confronto ormai indifferibile all’interno dell’IMO. La cybersicurezza delle navi non può più essere affrontata come un semplice aggiornamento delle procedure aziendali: deve diventare un requisito strutturale della sicurezza marittima internazionale, con norme vincolanti, certificazioni specifiche e investimenti adeguati.