Un aereo militare statunitense ha colpito il 26 novembre nel Golfo di Oman la Pacific Archer, una nave portarinfuse a controllo cinese che batte bandiera di Palau. Il Comando centrale americano (Centcom), che ha diffuso il giorno dopo un video dell’attacco, sostiene che il mercantile, salpato dal porto iraniano di Bandar Abbas, abbia tentato di forzare il blocco navale nonostante ripetuti avvertimenti. Il colpo ha centrato la poppa e messo fuori uso la propulsione. Secondo il comando, nessun membro dell’equipaggio civile è rimasto ferito.

La Pacific Archer, costruita nel 2001, è una nave progettata per trasportare merci secche alla rinfusa. I siti di tracciamento marittimo indicano Singapore come destinazione. Il comunicato americano non precisa che cosa trasportasse né dove si trovi dopo l’attacco.

È il sesto mercantile messo fuori uso dagli Stati Uniti da quando Washington ha ripristinato il blocco dei porti iraniani in luglio, dopo una sospensione durante i negoziati con Teheran. Altre 158 navi, secondo il Centcom, hanno cambiato rotta su ordine delle forze americane. Il precedente risale al 7 novembre, quando gli Stati Uniti hanno immobilizzato la nave Huda.

Venerdì Mohammad Mokhber, consigliere della Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, ha detto che Teheran non riaprirà lo stretto di Hormuz e non permetterà che il blocco americano resti in vigore. Non ha precisato come l’Iran intenda spezzarlo. Le due misure non coincidono: Washington mira a fermare il traffico da e per i porti iraniani, mentre Teheran vuole controllare il passaggio nello stretto, la via che collega il Golfo Persico al Golfo di Oman. Per le navi mercantili, anche quelle che non fanno scalo in Iran, è in gioco l’accesso a una delle principali rotte petrolifere del mondo.