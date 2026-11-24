Il porto di Corpus Christi, in Texas, principale snodo delle esportazioni americane di greggio, è sotto pressione costante. Il suo amministratore delegato, Kent Britton, ha dichiarato al Financial Times che le infrastrutture digitali dello scalo subiscono «centinaia, se non migliaia» di tentativi di intrusione ogni giorno. Si tratta di incursioni mirate a individuare vulnerabilità nei sistemi e di messaggi di phishing in cui i truffatori si fingono dirigenti per indurre il personale a concedere accessi. Secondo Britton, dietro queste azioni ci sono Stati e organizzazioni considerati «ostili», anche se non sono stati nominati esplicitamente. «Stanno sondando i nostri sistemi. Con l’intelligenza artificiale diventerà solo più complicato», ha affermato.

Le cifre in gioco spiegano perché il porto sia un bersaglio prioritario. Da Corpus Christi transita circa il 60% del greggio esportato dagli Stati Uniti, pari a 2,3 milioni di barili al giorno. Un’interruzione prolungata dei sistemi digitali avrebbe ripercussioni immediate sui mercati energetici globali e sulle catene di approvvigionamento.

Il porto dispone di un team di cybersicurezza ancora ridotto: appena tre persone, con l’assunzione di una quarta in corso. In caso di blocco informatico, è già pronto un piano di emergenza analogico che prevede l’uso di radio, binocoli, registri cartacei, segnali manuali e rimorchiatori per guidare le navi nel canale. «Se giochi in difesa devi indovinare sempre; se attacchi ti basta fare centro una sola volta», ha sottolineato Britton.

Il caso di Corpus Christi non è isolato. Il porto di Los Angeles, il più trafficato degli Stati Uniti per il traffico container, ha dichiarato di aver respinto oltre 120 milioni di tentativi di intrusione nel solo mese di agosto 2026, quasi il doppio della media mensile del 2023. Sempre ad agosto, un attacco informatico ha costretto gli scali della Carolina del Nord (Wilmington, Morehead City e Charlotte Inland) a tornare alle procedure manuali. Nello stesso mese la Guardia costiera e l’FBI hanno ispezionato due petroliere dirette negli Stati Uniti dopo aver rilevato possibili compromissioni delle reti di bordo, mentre un gruppo di cybercriminali ha minacciato di pubblicare i dati sottratti a 38 aziende del settore marittimo.

La Guardia costiera americana ha registrato un aumento del 17% degli incidenti informatici in ambito marittimo. Le nuove regole federali sulla cybersicurezza per navi e impianti portuali sono entrate in vigore nel luglio 2025, ma i piani di sicurezza completi dovranno essere presentati solo entro il 16 luglio 2027. Gli esperti avvertono che l’uso crescente dell’intelligenza artificiale sta rendendo le offensive più sofisticate e automatizzate.

La situazione evidenzia la fragilità di infrastrutture critiche da cui dipendono i flussi energetici e commerciali globali. Corpus Christi, autentico collo di bottiglia per l’economia mondiale, continua a resistere, ma il messaggio è chiaro: in un contesto di tensioni geopolitiche e digitalizzazione accelerata, la difesa dei porti petroliferi è diventata una priorità di sicurezza nazionale.