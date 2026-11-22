Il porto di Murmansk ha imbarcato il suo primo carico di ghisa dal 1996. A bordo di una portarinfuse Panamax sono state caricate 65 mila tonnellate destinate al mercato mediterraneo. Per movimentarle, gli operatori hanno utilizzato “benne a polipo”, grandi pinze d’acciaio dalle ganasce ricurve che si chiudono sul carico come artigli. A spingere i carichi verso nord è la crescente minaccia degli attacchi ucraini nel Mar Nero, dove il porto di Novorossijsk rappresenta uno snodo strategico per le esportazioni russe. La pressione sulla flotta mercantile sta inducendo la Russia a dirottare parte dei carichi di ghisa e grano verso gli scali settentrionali. Tra questi c’è Murmansk, al confine con la Norvegia e a circa 2mila chilometri da Mosca. Tradizionalmente legato all’esportazione di greggio e carbone, lo scalo artico è ora sotto pressione per l’aumento di domanda. Il suo volume d’affari è cresciuto del 226% rispetto al 2025. Sui propri canali social, il direttore del porto – Vladislav Yakovchuk – ha definito il trasbordo dei metalli a Murmansk «una risposta sistematica alle limitazioni infrastrutturali delle tradizionali destinazioni di esportazione». Ha aggiunto, inoltre, che le infrastrutture dello scalo consentono di offrire agli spedizionieri «accesso tutto l’anno alle maggiori rotte oceaniche». Una prospettiva più cauta arriva da Alexey Uvarov, storico e politologo russo, ricercatore e membro del comitato editoriale di Riddle Russia: «sebbene nelle attuali circostanze i porti artici russi offrano un’alternativa relativamente più sicura alle rotte del Mar Nero, è comunque necessario fare i conti con limiti significativi», osserva Uvarov, sottolineando come la guerra in Ucraina abbia messo sotto pressione le risorse destinate agli ambiziosi programmi di sviluppo artico avviati prima del 2022.

In generale, il dirottamento dei traffici si avverte su tutto il Baltico. I maggiori porti commerciali hanno movimentato oltre 1,2 milioni di tonnellate di cereali, contro le 47mila del 2025. Nei porti del Mar Nero, per contro, i carichi siderurgici sono diminuiti del 65,6% su base annua nel terzo trimestre del 2026. Austin Burnes, analista di commodities presso Argus, ha riferito al Financial Times che i noli sulla tratta Murmansk – Turchia si sono assestati al doppio rispetto a quelli praticati sulla rotta tradizionale via Mar Nero: «alcuni fornitori russi stanno pagando cento dollari a tonnellata in più rispetto a prima solo per far arrivare la propria merce tramite ferrovia e nave». Per approfondire le dinamiche alla base di questo fenomeno, abbiamo raccolto il parere di Maria Bertzeletou, analista di Signal Ocean con oltre 17 anni di esperienza nello studio dei mercati marittimi internazionali.

Dopo trent’anni, il porto di Murmansk torna a movimentare ghisa russa destinata all’esportazione. Qual è il significato di questa scelta?

«Questo dimostra fino a che punto l’attuale contesto geopolitico stia costringendo gli esportatori a riconsiderare rotte commerciali consolidate da tempo. Al momento, tuttavia, ciò non significa necessariamente un mutamento strutturale del mercato; si tratta più che altro dell’adattamento al progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza della navigazione sul Mar Nero. I ripetuti attacchi ai mercantili hanno causato un’impennata dei premi assicurativi per rischi di guerra. Secondo le ultime rilevazioni, i premi per coperture Hull War Risks – in relazione alle traversate più esposte – avrebbero sfiorato il 20% del valore della nave. Un segnale non incoraggiante per gli operatori della regione».

Ma la rotta via Murmansk è davvero più conveniente?

«Il dirottamento dei traffici verso nord rappresenta una risposta economica logica. Nonostante i numerosi svantaggi, la rotta via Murmansk consente di evitare rischi ben peggiori. Alla fine si tratta di una valutazione che gli armatori sono chiamati a fare fra esposizione assicurativa, disponibilità di navi e rischi commerciali; il tutto in rapporto al costo complessivo del trasporto delle merci fino a destinazione».

In definitiva, come definirebbe il fenomeno al quale stiamo assistendo: una diversificazione temporanea delle rotte o un cambiamento destinato a ridisegnare il commercio marittimo russo?

«Per il momento – come anticipato – considero questo fenomeno una diversificazione delle rotte di esportazione determinata da fattori geopolitici; una tendenza che potrebbe comunque consolidarsi qualora le tensioni geopolitiche dovessero persistere. Non vedo – almeno per ora – un cambiamento strutturale che segni un abbandono totale del Mar Nero». —