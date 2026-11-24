È previsto per domani, mercoledì 25 novembre, il voto in aula in seduta plenaria all’Europarlamento di Strasburgo sulle obiezioni all’introduzione di due cantieri indiani nella lista degli impianti autorizzati dall’Ue a smantellare navi (European List of ship recycling facilities).

Si tratta dei cantieri Shree Ram Vessel Scrap e Ysi Recyclers, entrambi situati ad Alang, nello Stato del Gujarat. L’obiezione è stata sostenuta dalla commissione Ambiente (Envi) del Parlamento, ma deve essere approvata dall’aula. Se l’obiezione venisse bocciata, la Commissione europea potrà aggiornare la lista con i due cantieri indiani, altrimenti dovrà rinunciare.

La lettera delle associazioni dello shipping

In occasione di questa importante votazione, le principali organizzazioni internazionali dello shipping hanno rivolto un appello ai membri del Parlamento europeo affinché respingano la proposta di risoluzione che mira a bloccare l’inserimento dei due impianti indiani di riciclo navale. In una lettera aperta firmata da European Shipowners (Ecsa), Bimco, Cruise Lines International Association (Clia), International Chamber of Shipping (Ics), Intercargo, Interferry, Intertanko e World Shipping Council (Wsc), il settore invita gli eurodeputati a sostenere la proposta della Commissione europea e a basare la decisione su “fatti ed evidenze”.

Secondo le associazioni, i due cantieri indiani sono stati sottoposti a un processo di ispezione indipendente approfondito e sono risultati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento europeo sul riciclo delle navi (EU Ship Recycling Regulation). Per questo motivo, sostengono i firmatari, negarne l’inclusione nonostante il rispetto degli standard fissati dalla stessa Unione europea rischierebbe di compromettere la credibilità della normativa comunitaria.

La lettera evidenzia inoltre che gli impianti interessati hanno investito per anni nell’adeguamento delle infrastrutture, dei sistemi di sicurezza e della gestione ambientale, in linea sia con la Convenzione di Hong Kong sul riciclo delle navi sia con le prescrizioni europee. Tali investimenti, affermano le organizzazioni armatoriali, rappresentano un esempio concreto dell’obiettivo perseguito dalla normativa Ue: elevare gli standard di sicurezza e tutela ambientale a livello globale.

Un ulteriore argomento riguarda la capacità di demolizione disponibile. Le associazioni ricordano che nei prossimi anni è previsto un aumento significativo del numero di navi giunte a fine vita operativa e che l’attuale capacità degli impianti presenti nella lista europea potrebbe non essere sufficiente ad assorbire la domanda. Da qui la necessità di ampliare il numero di strutture autorizzate, includendo anche operatori extra-Ocse che rispettino integralmente i requisiti comunitari.

Nel documento viene infine sottolineato come i cantieri europei e quelli dell’Asia meridionale servano segmenti differenti del mercato. Gli impianti Ue sono specializzati soprattutto nel trattamento di unità offshore, pescherecci e naviglio fluviale, mentre quelli indiani si occupano prevalentemente di grandi navi mercantili oceaniche. Per i firmatari, le due tipologie di operatori sono quindi complementari più che concorrenti, e il loro riconoscimento favorirebbe un sistema di riciclo navale più sicuro e sostenibile a livello internazionale.