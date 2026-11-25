L’Unione Europea non accetterà una decisione “che si limiti a mascherare i combustibili fossili con un’operazione di greenwashing”. Durante l’ultimo giorno di vertice COP31 ad Antalya, il ministro dell’ambiente irlandese Darragh O’Brien è intervenuto a nome dell’UE affermando, come riporta The Guardian, che il testo definitivo non poteva essere accettato così com’era: “Non è all’altezza della situazione attuale… Non appoggeremo una decisione di facciata o un patto di Antalya che non menzioni nemmeno i combustibili fossili, che sono il principale motore del cambiamento climatico”.

Quella che doveva essere la “COP blu” si è così conclusa domenica, il 22 novembre, senza un accordo complessivo, dopo che quasi 200 Paesi non sono riusciti a superare le divisioni sui combustibili fossili e sui finanziamenti per il clima. L’Unione Europea, il Regno Unito e gli Stati insulari più vulnerabili hanno respinto la proposta di Patto di Antalya, che non faceva esplicito riferimento all’abbandono di carbone, petrolio e gas, mentre l’Arabia Saudita e la Russia si sono opposte a un linguaggio più incisivo. “È chiaro che in questa sala ci sono Paesi che si oppongono a questo testo. Riconosciamo che non c’è consenso su questo documento. Pertanto, queste decisioni non sono state adottate” ha detto Murat Kurum, Ministro dell’ambiente e dell’urbanistica della Turchia e presidente della COP.

I negoziati globali sul clima falliscono in Turchia proprio mentre riprendono a Londra i contestati colloqui sulla decarbonizzazione del settore marittimo presso l’Organizzazione marittima internazionale (IMO). Tra il 23 novembre e il 4 dicembre, l’agenzia dell’ONU si riunirà infatti per discutere il futuro Net-Zero Framework: le decisioni che verranno prese fisseranno il profilo delle emissioni delle navi superiori alle 5 mila tonnellate per i prossimi oltre 20 anni.

Approvato in bozza nell’aprile 2025 ma non ancora adottato, il quadro normativo IMO si compone di due parti principali, collegate tra loro: uno standard globale sui carburanti, che impone alle navi di ridurre gradualmente il livello di inquinamento del carburante utilizzato, un meccanismo di tariffazione con prezzi fissi per i gas serra emessi dalle navi, al fine di incentivare il settore a ridurre le emissioni e conformarsi allo standard globale sui carburanti. Sebbene i delegati abbiano compiuto progressi sugli standard tecnici, l’aspetto economico rimane profondamente controverso. E gli Stati Uniti si oppongono alle tasse obbligatorie sulle emissioni. Per gli armatori che già operano nell’ambito del sistema EU ETS e di FuelEU Maritime, la posta in gioco include il rischio di sovrapposizione di normative regionali qualora i negoziati globali fallissero nuovamente.

La COP31 non è riuscita a produrre un accordo complessivo, ma il settore marittimo ha quantomeno lasciato Antalya con impegni volontari. Oltre 30 organizzazioni hanno sostenuto l’obiettivo che l’elettricità copra almeno il 20% del fabbisogno energetico finale del trasporto marittimo internazionale entro il 2035. Guinea, Costa d’Avorio e Mauritania hanno firmato accordi per sviluppare sistemi di finanziamento del carbonio che potrebbero includere il settore marittimo, senza però fissare date di entrata in vigore delle imposte. Una coalizione separata ha appoggiato i cosiddetti corridoi marittimi blu, che combinano combustibili più puliti con la tutela dell’ambiente marino.

Il vero test non sarà l’ennesimo comunicato finale, ma la capacità di trasformare le intenzioni in regole con date e sanzioni. Finché il prezzo del carbonio resterà una questione politica più che tecnica, il settore marittimo continuerà a investire da solo, tra navi che durano decenni e normative che cambiano ogni pochi anni. Per gli operatori, è naturale oggi mostrare prudenza. Ma chi aspetta un quadro perfetto rischia di scoprire che le regole, quando arriveranno, premieranno chi si è mosso prima.