“La libera concorrenza e la tutela di un libero mercato avrebbero dovuto essere due pilastri essenziali per non far collassare la struttura economica e commerciale dell’Europa. Ma con l’Ets sta accadendo l’esatto contrario e attraverso la tassa sulle emissioni delle navi, ma anche delle industrie e dei servizi, la Ue nega sé stessa”.

Ad affermarlo è stato il presidente di Federagenti, Paolo Pessina, che si è unito al coro sempre più compatto di associazioni imprenditoriali del cluster marittimo intenzionate a esercitare una pressione congiunta e sempre più pesante contro le istituzioni europee. Gli organismi che governano l’Unione europea “stanno accettando di ridimensionare le misure contro le emissioni solo al prezzo di fatiche inenarrabili e di contestazioni sempre più marcate” ricevute dagli operatori, ha scritto Federagenti in una nota.

La federazione nazionale degli agenti marittimi italiani è allineata con le posizioni espresse dalle associazioni europee di settore Espo, Feport e Fonasba che da punti di osservazione differenti, ma tutti privilegiati, hanno aspramente criticato la posizione dell’Unione europea.

Recentemente si è riunito il Consiglio direttivo della federazione che ha provveduto alla nomina dei quattro vicepresidenti: Barbara Carabetti di Civitavecchia, Enrico Bonistalli di Livorno, Vito Totorizzo di Bari e Marco Ciullini di Trieste.

“Si tratta di misure – ha sottolineato Pessina intervenendo di fronte al Consiglio – che stanno provocando danni estesi al trasporto marittimo e alle attività portuali, privilegiando, come è evidente in Mediterraneo, quei terminal specie di transhipment che non si devono assoggettare alle norme comunitarie”.

Il Parlamento europeo ha recentemente commissionato nuovi studi sulle emissioni, “confermando – ha aggiunto la nota di Federagenti – la sua cecità sulle conseguenze derivanti da norme unilaterali (cioè soltanto europee)”.

Ha aggiunto il presidente Pessina: “È il momento di lasciare da parte la sindrome da studi e ricerche e muovere passi concreti modificando ed emendando le norme, corroborandole di incentivi, prima che i danni provocati alla filiera marittima non diventino irreparabili”.