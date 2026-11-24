L’associazione armatoriale danese Danske Rederier è scesa in campo contro alcune delle modifiche che il Parlamento europeo sta discutendo nell’ambito dell’Industrial accelerator act, il provvedimento con cui Bruxelles punta ad accelerare gli investimenti industriali strategici e la produzione di tecnologie per la transizione energetica.

In un intervento congiunto pubblicato sul sito dell’organizzazione, il direttore generale Jacob Clasen e l’eurodeputato liberale danese Morten Løkkegaard sostengono che il percorso legislativo stia assumendo una direzione “protezionistica in maniera preoccupante”. Nel mirino vi sono in particolare gli emendamenti che rafforzano i requisiti di contenuto europeo nelle filiere considerate strategiche e che introducono condizioni più stringenti per alcuni investimenti provenienti da Paesi terzi.

Secondo Danske Rederier, la volontà di sviluppare una base industriale europea più forte e meno dipendente dall’estero è condivisibile, ma il rischio è che il dibattito politico si trasformi in una sorta di politica del “Buy European”, imponendo quote minime di componenti o prodotti realizzati nell’Unione. Una prospettiva che, a giudizio degli armatori, potrebbe tradursi in un aumento dei costi per le imprese chiamate a investire nelle tecnologie della decarbonizzazione.

Le preoccupazioni del settore marittimo nascono dalla natura globale dell’industria dello shipping. Compagnie come la danese Maersk e gli altri grandi operatori europei acquistano infatti motori, sistemi di propulsione, batterie, equipaggiamenti di bordo e altre tecnologie sul mercato internazionale, scegliendo fornitori in base a disponibilità, prestazioni e costi. L’introduzione di obblighi di contenuto locale, sostengono gli armatori danesi, rischierebbe dunque di limitare la flessibilità delle imprese europee rispetto ai concorrenti asiatici e mediorientali.

Per Danske Rederier il problema non è l’obiettivo dell’Industrial accelerator act, bensì il timore che alcuni emendamenti parlamentari trasformino uno strumento di politica industriale in un meccanismo di protezione del mercato interno, con possibili effetti negativi sulla competitività internazionale delle compagnie marittime europee.