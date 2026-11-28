Sulla banchina di Le Havre il battesimo di Msc World Asia segna l’ingresso ufficiale in scena della nuova ammiraglia di Msc Crociere, ventiquattresima unità della flotta e ultima evoluzione della piattaforma World Class, costruita a Saint-Nazaire da Chantiers de l’Atlantique e consegnata il 25 novembre. A tagliare il nastro simbolico e tenere a battesimo la nave è Asya Aponte, figlia di Diego Aponte, in una cerimonia che riunisce i vertici del gruppo, i costruttori e le istituzioni locali.

Per vedere il video devi accettare i cookie di Dailymotion. ▶ Guarda il video Gestisci i cookie

Tra i presenti figurano il sindaco di Le Havre ed ex primo ministro francese Édouard Philippe, Diego Aponte, Soren Toft, ceo di Msc cargo, Gianni Onorato, ceo di Msc Cruises, Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique, e Pierfrancesco Vago, executive chairman della Divisione Crociere del Gruppo Msc.

Per vedere il video devi accettare i cookie di Dailymotion. ▶ Guarda il video Gestisci i cookie

Per vedere il video devi accettare i cookie di Dailymotion. ▶ Guarda il video Gestisci i cookie

L’evento sancisce il passaggio dalla fase cantieristica a quella operativa per una nave progettata puntando su efficienza energetica e innovazione di bordo: Msc World Asia vanta un indice di efficienza progettuale (Eedi) inferiore del 50% rispetto ai riferimenti dell’Organizzazione marittima internazionale, motori dual-fuel a Gnl predisposti per futuri carburanti rinnovabili e sistemi di recupero del calore. A bordo trovano spazio sette distretti tematici ispirati alle culture e ai paesaggi asiatici, nuove proposte gastronomiche, spazi per le famiglie e aree dedicate al benessere.

Archiviata la cerimonia a Le Havre, la nuova ammiraglia si prepara a entrare in servizio commerciale dal 6 dicembre 2026 nel Mediterraneo, con home port a Genova e scali che includono Civitavecchia, Messina, Napoli dalla primavera, La Valletta, Barcellona e Marsiglia, prima di trasferirsi nell’inverno 2027/2028 ai Caraibi meridionali.

Un debutto che rafforza il posizionamento del gruppo nel bacino mediterraneo e prosegue un piano di nuove costruzioni destinato ad accompagnare la flotta fino al 2031, con Msc World Atlantic attesa il prossimo ottobre.