Nuovo caso di crisi finanziaria nel segmento delle crociere residenziali. Avora Lumina, la società costituita per convertire la Seven Seas Navigator di Regent Seven Seas Cruises in una nave residenziale di lusso, ha presentato il 23 novembre istanza di accesso alla procedura di Chapter 11 presso il tribunale fallimentare del distretto meridionale della Florida.

La società ha dichiarato attività comprese tra 10 e 50 milioni di dollari e passività tra uno e 10 milioni. Tra i creditori figura Navigator Vessel Company, società con sede alle Bermuda proprietaria della nave, con un credito di 2,5 milioni di dollari.

Secondo il legale di Avora Lumina, Bradley Shraiberg, il ricorso al Chapter 11 è finalizzato a salvaguardare gli asset della società e a consentire la ricerca di nuovi finanziamenti o di un acquirente.

Lo scorso marzo Avora Residences aveva siglato con Norwegian Cruise Line Holdings un contratto di noleggio a scafo nudo della durata di nove anni, con opzione di acquisto, per la Seven Seas Navigator, unità entrata in servizio nel 1999. La consegna della nave era prevista per dicembre 2027.

Il progetto prevedeva la realizzazione di 242 appartamenti e l’avvio delle operazioni nel gennaio 2028, con partenza da Lisbona per un giro del mondo della durata di tre anni. I prezzi delle residenze, acquistabili per l’intera vita operativa della nave, oscillavano tra 545mila e 4,2 milioni di dollari, mentre la formula quinquennale partiva da 219.600 dollari.

Si tratta del secondo progetto di conversione residenziale della Seven Seas Navigator a incontrare difficoltà. Nel 2025 Crescent Seas, società fondata dall’imprenditore immobiliare ed ex presidente di Norwegian Cruise Line Holdings Russell Galbut, aveva rinunciato alla trasformazione dell’unità, orientandosi verso la costruzione di nuove navi.

Avora Residences è stata fondata da Mikael Petterson e Kathy Villalba, già promotori di Villa Vie Residences. Quest’ultima ha sospeso il 27 ottobre le operazioni della Villa Vie Odyssey a Sihanoukville, in Cambogia, attribuendo la decisione al forte incremento dei costi del combustibile. La nave ha lasciato il porto cambogiano all’inizio di novembre senza passeggeri a bordo ed è stata successivamente sottoposta a sequestro giudiziario a Singapore.