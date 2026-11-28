C’è una data destinata a segnare una tappa importante nella storia della propulsione delle navi da crociera: lo scorso 26 novembre. Fincantieri, ad Ancona, ha consegnato la “Viking Libra”: la prima unità al mondo progettata per utilizzare idrogeno liquefatto stoccato a bordo e celle a combustibile per il moto e la produzione di energia elettrica. Un’evoluzione alla quale si affiancheranno presto i progetti di Explora Journeys, il marchio di lusso del gruppo Msc, e della compagnia giapponese Nyk.

Viking e Fincantieri

Le navi da crociera alimentate con idrogeno stoccato a bordo al centro dell’accordo tra Fincantieri e Viking saranno due. La prima, “Libra”, è già realtà. La seconda, “Astrea”, verrà consegnata nel 2027. Per le altre due bisognerà, invece, attendere il 2031. Le società hanno firmato anche un’opzione che estende l’accordo a un’altra coppia di giganti del mare, costruiti «sulla base delle caratteristiche di successo» delle navi già realizzate dal colosso per l’armatore. Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, aveva definito il piano «un momento fondamentale nel percorso verso il Net-Zero». Rafforzato, giovedì, dalla prima cerimonia di consegna.

Isotta Fraschini Motori

Viking Libra ha una stazza lorda di 54.300 tonnellate e una lunghezza di 239 metri. Potrà ospitare a bordo fino a 998 persone in 499 cabine. Ma la vera novità sta proprio nel nuovo sistema di propulsione ibrido. La nave da crociera, grazie alle competenze di Isotta Fraschini Motori – controllata del gruppo Fincantieri –, è stata dotata di soluzioni inedite per il carico e lo stoccaggio dell’idrogeno direttamente a bordo. Il funzionamento prevede che il gas venga utilizzato per alimentare un sistema di celle a combustibile a membrana elettrolitica polimerica, ottimizzato per le operazioni crocieristiche. Nel dettaglio, si tratta di un sistema inserito in un container di 40 piedi. Al suo interno sono presenti 14 moduli a celle a combustibile ad alta efficienza, integrati per garantire efficienza, il minor ingombro possibile e soprattutto zero emissioni di anidride carbonica durante il funzionamento.

Explora e Nyk

Un sistema analogo verrà adottato su “Viking Astrea”. Simile, ma diversa, l’esperienza di Explora Journeys, il marchio di lusso di Msc. Il primo banco di prova del gruppo è stato su “World Europa”, dove nel 2022 è stato installato un sistema dimostrativo a celle a combustibile da 150 kilowatt. Un progetto pilota, pensato per raccogliere dati e valutare la possibilità di passare a impianti di potenza superiore, dal quale ha preso forma il programma per le navi di Explora. Che, però, non saranno uguali. “Explora V” non sarà consegnata con le celle a combustibile già installate, ma verrà predisposta per consentire un eventuale retrofit. In altre parole: l’installazione della tecnologia in un secondo momento. “Explora VI”, invece, arriverà in flotta già dotata del sistema. Il progetto, annunciato dalla compagnia insieme a Fincantieri, prevede una potenza di 6 megawatt destinata alla produzione elettrica per i servizi di bordo, il cosiddetto “hotel load”. E va a sommarsi a un’altra iniziativa: quella di Nyk, compagnia giapponese che ha in cantiere un battello ristorante di 48 metri con celle a combustibile. Lo sta sviluppando insieme a Yanmar e Toyota per accoglierlo in flotta l’anno prossimo.

Le sperimentazioni

I test si sono susseguiti negli ultimi anni. Oltre al dimostratore sulla “World Europa”, la stessa Viking ha condotto delle prove. La “Neptune”, consegnata nel 2022, si è distinta per l’installazione a bordo di un impianto dimostrativo di celle a combustibile a idrogeno da 100 kilowatt. Un’altra esperienza ha riguardato “Aidanova” di Aida Cruises. All’idrogeno guarda anche Costa Crociere, pur mantenendo un approccio prudente: «È tra i sistemi che stiamo valutando nell’ambito delle soluzioni future per la riduzione delle emissioni delle navi da crociera, anche attraverso possibili applicazioni con celle a combustibile. Il suo utilizzo su più ampia scala nel settore marittimo dipenderà tuttavia dalla maturazione della tecnologia e dallo sviluppo di adeguate infrastrutture di produzione e approvvigionamento».