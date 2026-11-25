La compagnia sudcoreana Sinokor, unendo le forze con il fondatore di MSC Gianluigi Aponte, è passata da 26 superpetroliere (VLCC) a dicembre a 77 a maggio e 96 a ottobre. Ora ha 45 navi di vantaggio sull’ex leader China Merchants Energy Carriers. E ha così riscritto, nel giro di qualche mese, il controllo della flotta globale.

Il 2026 è stato un anno senza precedenti per il trasporto marittimo con le petroliere: la chiusura dello Stretto di Hormuz ha sconvolto il mercato e gli attacchi alle navi hanno messo in pericolo equipaggi e carichi. Gli utili hanno raggiunto livelli senza precedenti, lasciando i governi alle prese con i picchi dei prezzi dell’energia. “È stata quasi una tempesta perfetta, che si è abbattuta a cascata nel corso dell’anno” ha detto Rebecca Galanopoulos, analista senior dei contenuti presso Veson Nautical, la società che gestisce il servizio di valutazione navale VesselsValue. “Proprio quando pensi che le cose non possano diventare più interessanti nel mercato delle VLCC, continua a succedere qualcos’altro”.

Il prezzo di una VLCC di cinque anni è, secondo le stime di VesselsValue, quasi raddoppiato dall’inizio dell’anno. I valori sono aumentati del 152% per una petroliera di 10 anni, sono triplicati per una nave di 15 anni e sono balzati del 206% per una nave di 20 anni. Dal 1° agosto, le VLCC di 14 anni e oltre hanno raddoppiato il loro valore, con le navi di 19 anni che hanno registrato i maggiori aumenti, salendo del 115% a 182 milioni di dollari. “È stato proprio a settembre che, per la prima volta, i valori delle VLCC di 15 anni hanno superato quelli delle navi di nuova costruzione” ha spiegato Galanopoulos. Lo scorso dicembre, la sudcoreana Sinokor ha così dato il via a una frenesia di acquisti che è proseguita nel nuovo anno e le ha permesso di creare un vantaggio di 45 petroliere rispetto all’ex leader China Merchants Energy Carriers, che alla fine dello scorso anno aveva mantenuto un vantaggio di due navi sulla saudita Bahri, con 52 unità.

Galanopoulos ha affermato che i valori alle stelle e i prezzi elevati indicano che gli acquirenti del Medio Oriente che hanno fatto scorta di tonnellaggio vorranno probabilmente controllare le proprie navi, anche se le tariffe altissime offerte consentono agli armatori di recuperare i propri investimenti piuttosto rapidamente. La chiusura di Hormuz e gli attacchi alle navi hanno spinto gli armatori mediorientali ad accaparrarsi tonnellaggio per garantire l’export di petrolio. Adnoc L&S ha speso 1,5 miliardi di dollari per 11 navi, con 15 VLCC acquisite nell’anno. Passerà così a 23 VLCC, salendo dall’attuale 19° posto.

Ioannis Papadimitrou, analista principale del settore marittimo presso Vortexa, ha affermato che gli armatori sostenuti dallo Stato potrebbero essere spinti, a seguito di diversi anni di instabilità geopolitica, a mantenere le proprie flotte. Ha aggiunto che i primi 10 armatori, tra cui società indipendenti ed enti sostenuti dallo Stato, controllano attualmente il 67% della flotta mondiale.

Il consolidamento conferisce agli armatori un maggiore potere di determinazione dei prezzi, ha aggiunto Papadimitrou: “Sarà interessante vedere se [le compagnie petrolifere nazionali], qualora la situazione si normalizzasse, continueranno a controllare un numero elevato di navi”. Papadimitrou ha poi affermato che le flotte più grandi offrono anche alle compagnie petrolifere nazionali e alle loro unità armatoriali affiliate l’opportunità di diventare più “sofisticate” nel modo di operare, creando potenzialmente opportunità di noleggio delle navi.

Tuttavia, sia Galanopolous che Papadimitrou hanno sottolineato che il portafoglio ordini rappresenta un problema, rendendo la demolizione una possibilità imminente. Secondo Clarksons, il portafoglio ordini delle VLCC è balzato dal 18,2% della flotta a gennaio al 33,1% a novembre. “Sappiamo che ci sarà un numero enorme di navi che raggiungeranno i 15-20 anni di età – ha affermato Galanopolous -. A quel punto ci sarà un enorme potenziale di rottamazione, in modo da ottenere un po’ più di equilibrio rispetto a tutte queste nuove navi che entreranno in servizio nei prossimi anni”.