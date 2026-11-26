Un marittimo è morto in seguito al naufragio della nave Med Emre, affondata durante la notte tra il 25 e 26 novembre a circa 25 miglia nautiche a nord-est di Ibiza, al largo della costa di San Antoni, alle Baleari.

La nave, battente bandiera maltese e diretta a Barcellona da Algesiras, trasportava circa 7mila tonnellate di gasolio, informano fonti del Salvataggio Marittimo spagnolo. A bordo, 16 delle 17 persone dell’equipaggio sono state tratte in salvo grazie a un’operazione coordinata dal Salvataggio Marittimo, con l’impiego di elicotteri provenienti da Palma di Maiorca, Valencia e Tarragona e di diverse unità navali, giunte in soccorso. Un marittimo, trasferito all’ospedale di Ibiza, è deceduto successivamente. Altri sei sono stati soccorsi per ferite lievi e sintomi di ipotermia.

Secondo quanto riferito dal direttore generale delle Emergenze e degli Interni delle Baleari, Pablo Garriz, l’allarme è scattato intorno all’1.20 della notte scorsa, dopo che la nave ha cominciato a imbarcare acqua, per una falla, fino a piegarsi a 90 gradi sulla superficie marina. La priorità dei soccorsi è valutare ora possibili conseguenze ambientali, per il rischio di sversamento del carico di gasolio in mare. La Direzione generale della Marina mercantile spagnola ha attivato il livello 2 del Piano nazionale per le emergenze da inquinamento marino, mentre il governo delle Baleari ha attivato il piano territoriale di protezione civile Platerbal come misura di prevenzione.

Nell’area del naufragio, la nave specializzata del Salvataggio marittimo, Clara Campoamor, non avrebbe riscontrato presenza di sversamenti, mentre un aereo dall’alto continua a effettuare ricognizioni. La zona interessata è caratterizzata da un elevato valore ecologico, e parte delle acque dell’area marina rientrano nella rete europea di protezione Natura 2000.