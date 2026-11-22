Ridurre le emissioni delle navi senza spingere merci e investimenti verso i porti fuori dall’Unione europea. È la sfida che gli scali italiani portano a Bruxelles, mentre le regole ambientali dello shipping entrano nella fase più impegnativa. Soprattutto nel Mediterraneo, dove poche miglia separano infrastrutture sottoposte a obblighi diversi. La questione è tornata al centro dell’assemblea della European Sea Ports Organisation (Espo), l’organizzazione che rappresenta i porti marittimi europei, alla quale ha partecipato Assoporti insieme ad Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Sul tavolo, il funzionamento dell’Ets marittimo, la competitività degli scali e l’attuazione della strategia portuale europea.

L’Ets, acronimo di Emissions Trading System, è il sistema europeo di scambio delle quote di emissione: le compagnie devono acquistare permessi per le emissioni delle proprie navi. Esteso al trasporto marittimo nel 2024, il meccanismo arriva nel 2026 a coprire il 100% delle emissioni soggette all’obbligo. Le regole coprono integralmente le emissioni dei viaggi tra porti europei e metà di quelle delle tratte tra l’Unione e Paesi terzi. Da quest’anno includono anche metano e protossido di azoto. L’obiettivo è spingere le compagnie a consumare meno carburante e investire in tecnologie pulite. Ma Assoporti teme un effetto indesiderato: se gli oneri inducessero a modificare le rotte o a trasferire i trasbordi fuori dall’Europa, le merci potrebbero cambiare porto senza un equivalente taglio delle emissioni. Bruxelles ha previsto correttivi: per alcuni hub di trasbordo vicini, come Tanger Med in Marocco ed East Port Said in Egitto, la sosta non interrompe il calcolo del viaggio ai fini ETS. Ma il settore chiede di verificarne l’efficacia.

«Il punto è evitare che l’Europa finisca per esportare traffici anziché ridurre emissioni», ha avvertito Tardino. Nel Mediterraneo, osserva, la vicinanza tra scali europei ed extraeuropei può accentuare gli squilibri. E per le isole, già gravate da maggiori costi di collegamento, la transizione incrocia il tema della continuità territoriale. La partita non si esaurisce nell’ETS. Il 4 marzo la Commissione europea ha adottato una strategia per rafforzare sicurezza, sostenibilità e competitività dei porti, puntando su elettrificazione delle banchine, nuove infrastrutture energetiche, digitalizzazione e accesso ai finanziamenti. A giugno il Consiglio UE ha riconosciuto la necessità di monitorare gli effetti delle norme climatiche su traffici e investimenti, valutando eventuali correzioni. Per gli scali italiani la domanda è come trasformare questi indirizzi in risorse e strumenti concreti. «Condividiamo gli obiettivi della transizione energetica, ma occorre assicurarne l’efficacia anche sul piano economico e operativo», ha dichiarato Roberto Petri, presidente di Assoporti. L’associazione ha sostenuto l’impostazione del rapporto sulle priorità portuali dell’Espo, chiedendo però misure per connettività e investimenti.

Nel confronto europeo l’Italia porta anche un primato: è l’unico Paese a guidare due comitati tecnici dell’Espo. Tardino presiede quello dedicato alle isole e alle regioni ultraperiferiche, mentre Federica Montaresi, segretaria generale dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure orientale, guida il comitato intermodalità e logistica. Un riconoscimento del peso italiano nei dossier sull’insularità e sui collegamenti logistici. Il prossimo passaggio è fissato per il 2 dicembre, ancora a Bruxelles: Assoporti ed Espo riuniranno rappresentanti dei porti, del settore marittimo e delle istituzioni, insieme a esperti ed europarlamentari delle commissioni Trasporti e Ambiente. Obiettivo: trasformare le criticità dell’Ets in proposte operative. La sfida è fare della decarbonizzazione un investimento nella competitività, non un incentivo a spostare altrove le rotte commerciali.