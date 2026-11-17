Si sono aperti con il saluto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella i lavori del Best, in corso a Genova.

“Per un Paese come l’Italia, immerso nel Mediterraneo, l’economia del mare è elemento strategico della sua vita – ha scritto Mattarella -. Lo è stato per lo sviluppo di una civiltà basata sull’incontro e sugli scambi, che tuttora generano un contributo rilevantissimo al Pil italiano. Lo è per un’economia globale in cui i commerci giocano un ruolo fondamentale. Lo è per l’attività turistica. Le riflessioni che saranno oggetto degli incontri del Blue Economy Summit & Trade Show di Genova contribuiranno alla definizione di approcci e pratiche utili a un uso corretto di una risorsa, il mare, sottoposta, più di altre, all’altalena di conflitti e scontri promossi da logiche geopolitiche e geoeconomiche ispirate a criteri di dominio. Ecco la ragione per cui la libertà di navigazione è componente essenziale del sistema di cooperazione internazionale ed ecco perché lo stesso utilizzo degli spazi marini deve garantire – in un’epoca di repentini cambiamenti climatici – la piena protezione degli ecosistemi, agendo con forte impulso sull’innovazione. La Convenzione di Montego Bay, di cui ricorrono i 32 anni dell’entrata in vigore, chiama all’obbligo di tutelare l’ambiente marino, individuando quest’ultimo come limite al diritto sovrano di sfruttamento delle risorse naturali, per realizzare un ordine economico internazionale che tenga conto degli interessi di tutta l’umanità. Solo un impegno coordinato e multilaterale in seno alla comunità internazionale, delle istituzioni e degli operatori, può portare alla piena implementazione di un’economia del mare sostenibile, utile al progresso. A tutti i partecipanti rivolgo l’augurio di buon lavoro”.