Il 95% del traffico dati globale viaggia sott’acqua. I cavi sottomarini rappresentano ormai “l’infrastruttura critica per eccellenza”. La definizione, tutt’altro che enfatica, è contenuta nel rapporto “L’underwater nel Mediterraneo” realizzato da Fincantieri e Srm, in collaborazione con OsserMare ed ECFR . In questo scenario, il mare su cui affaccia anche l’Italia occupa una posizione “sproporzionata” rispetto alle sue dimensioni geografiche, configurandosi come “uno dei principali colli di bottiglia a livello globale, nonché della connettività tra Europa e resto del mondo”.

Il traffico dati nel Mediterraneo

L’architettura della connettività globale è cambiata negli ultimi anni. La diffusione del cloud computing, dello streaming, dell’e-commerce e, più recentemente, dell’intelligenza artificiale, ha fatto crescere la domanda di capacità, bassa latenza e affidabilità. Oggi la rete di cavi sottomarini si estende per 1,3 milioni di chilometri. A colpire, però, è il valore degli investimenti: 13 miliardi di dollari (11 miliardi e 800 milioni di euro) per quelli messi in attività tra il 2025 e il 2027. “Più del doppio rispetto agli investimenti registrati nel triennio 2022-2024”, evidenziano Fincantieri e Srm.

Le big tech statunitensi

Il quadro di sovranità delle infrastrutture è articolato. Si legge nel report. “Storicamente, la posa e la gestione dei cavi erano dominate da consorzi di operatori di telecomunicazioni, spesso nazionali o regionali”. Nel Mediterraneo, questo modello “ha permesso per decenni un relativo equilibrio tra interessi commerciali e controllo pubblico”. Negli ultimi 10-15 anni, tuttavia, gli equilibri sono cambiati. La crescente domanda di capacità e la necessità di investimenti rapidi e su larga scala hanno favorito l’ingresso di attori extraeuropei: lungo la direttrice Usa – Ue oltre il 90% dei cavi appartiene a Big Tech statunitensi.

I danneggiamenti

Italia, Francia e Spagna rappresentano nodi essenziali di questa rete, grazie alla presenza di punti di approdo che collegano l’Europa al Medio Oriente, all’Africa e all’Asia. Ad esempio, sono più di 20 i cavi sottomarini che attraversano il Canale di Sicilia e altrettanti approdano sull’isola tra Palermo, Catania, Mazara del Vallo, Pozzallo e Trapani. La vulnerabilità della rete resta però un problema concreto. Secondo il documento, circa il 70% dei danneggiamenti è causato da eventi accidentali come il trascinamento di ancora o reti da pesca. Mentre per le riparazioni nel Mediterraneo il consorzio “Mecma” dispone di sole due navi: la “Sophie Germain”, in servizio dal 2023 a Marsiglia, e la “Antonio Meucci”, operativa dal 1988 a Catania.

Posacavi e ripara cavi

Nel mondo si contano 107 navi operative tra posacavi (75) e ripara cavi (32). Altre 19 sono attualmente in costruzione e dovrebbero entrare in flotta nel prossimo triennio. Nella speciale classifica, l’Italia si colloca al quinto posto con cinque navi: tre posacavi e due ripara cavi. Per stazza lorda, solo Francia e Indonesia precedono Roma. La prospettiva delineata da Fincantieri e Srm è quella di una crescita significativa della domanda: entro il 2040 la rete mondiale dei cavi sottomarini è destinata ad aumentare del 48% in lunghezza, mentre il numero degli interventi di manutenzione e riparazione crescerà del 36%.