Le azioni di Norse Atlantic Airways hanno perso fino al 78% alla Borsa di Oslo dopo che la compagnia norvegese ha definito «critica» la propria situazione finanziaria e ha chiesto nuovi fondi per coprire le esigenze di liquidità. In chiusura il titolo ha ceduto l’85%, secondo Reuters. La società è in trattative con alcune controparti, ma ha precisato che non esiste alcuna garanzia di arrivare a una soluzione sostenibile.

Il vettore, specializzato nei collegamenti intercontinentali a basso costo, è tra gli operatori più esposti all’impennata del prezzo del jet fuel. A differenza di molte compagnie, non copre con operazioni di hedging il fabbisogno di carburante e risente direttamente delle oscillazioni delle quotazioni. L’aumento dei costi, legato alle tensioni provocate dalla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, ha costretto Norse a ridurre capacità e frequenze. Secondo Iata, nella settimana conclusa il 20 novembre il carburante per aerei ha raggiunto 155 dollari al barile, il 72% in più rispetto a un anno prima.

La crisi era già emersa. A luglio Norse aveva avviato una revisione strategica, affidata a JPMorgan, per valutare una possibile vendita, fusione o partnership. Ha inoltre cercato accordi per affidare alcuni Boeing 787 ad altri vettori con contratti di noleggio con equipaggio. A novembre, secondo il quotidiano norvegese DN, soltanto cinque o sei dei dodici Dreamliner risultavano impiegati ogni giorno. In ottobre il gruppo aveva confermato una capacità ridotta per i prezzi elevati del carburante.

La pressione investe anche il comparto, soprattutto i vettori più piccoli. EasyJet ha segnalato un forte calo dell’utile trimestrale, mentre in Europa alcune compagnie hanno sospeso i voli o avviato ristrutturazioni. Tra queste figurano la lettone airBaltic, entrata in Chapter 11 negli Stati Uniti, e la spagnola AlbaStar, che ha fermato le operazioni. L’inverno, quando la domanda turistica rallenta ma molti costi restano fissi, è il momento più difficile. Per i passeggeri il rischio è una riduzione dell’offerta e un aumento dei prezzi dei biglietti. Anche Ryanair aveva avvertito che il perdurare del caro carburante avrebbe potuto provocare fallimenti tra gli operatori europei più fragili.