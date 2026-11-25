Rafforzare la competitività della filiera, sostenere la crescita delle imprese e promuovere un modello di collaborazione industriale fondato su condivisione di competenze, investimenti e prospettive di lungo periodo. Sono queste le direttrici che hanno portato Fincantieri a riunire all’Auditorium Parco della Musica i propri fornitori. Al centro dell’incontro, un po’ di numeri: nel 2025, a fronte di un ordinato pari a 8,3 miliardi di euro e di un carico di lavoro complessivo superiore a 60 miliardi di euro, il gruppo ha effettuato acquisti di beni e servizi sul mercato italiano per 5,4 miliardi di euro. E ancora: per ogni 100 euro di produzione generata direttamente, si attivano ulteriori 305 euro nell’economia nazionale, per un valore complessivo di 405 euro.

In Italia Fincantieri conta oltre 13 mila dipendenti diretti e contribuisce alla generazione di 90 mila posti di lavoro complessivi, con un moltiplicatore occupazionale pari a 5. La solidità della filiera trova riscontro anche nell’andamento delle performance economiche delle imprese partner, che tra il 2021 e il 2025 hanno registrato una crescita media annua dei ricavi del 9,8%, del valore aggiunto dell’11,5% e dell’occupazione del 6,2%. Per le piccole e medie imprese fornitrici, la crescita media annua del valore aggiunto ha raggiunto il 12,3%. “Con la difesa, lo spazio e l’economia del mare sempre più dual use, e con la sicurezza informatica che riguarda ogni anello della catena, la competitività si costruisce solo insieme”, ha commentato il viceministro alle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini.

“La competitività di un grande gruppo industriale si misura anche attraverso la capacità di far crescere l’ecosistema produttivo di cui è espressione – ha aggiunto l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero -. Nel nostro ruolo di system integrator, abbiamo la responsabilità di orchestrare un patrimonio diffuso di competenze, tecnologie e specializzazioni, trasformandolo in un vantaggio competitivo per l’intero sistema. La visibilità industriale garantita dal nostro portafoglio ordini rappresenta un’opportunità straordinaria per le imprese della filiera, chiamate a investire in capacità produttiva, innovazione, qualità e capitale umano. Con PartnerShip vogliamo accompagnare questa evoluzione, costruendo alleanze industriali di lungo periodo e rafforzando la capacità della manifattura italiana di competere sui mercati internazionali