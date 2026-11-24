Giovanna Gregori entra nel cda di Grendi Holding. Senior executive con oltre trent’anni di esperienza internazionale in corporate governance, leadership delle imprese familiari, sostenibilità e reputazione aziendale, ricopre incarichi di consigliera indipendente in diverse società italiane. “Sono onorata e metterà a disposizione la mia esperienza in materia di governance, sostenibilità e reputazione”, ha commentato dopo un annuncio coinciso con la presentazione della relazione di impatto 2025 del Gruppo.

La nomina di Gregori

La nomina di Gregori ha una doppia valenza. Da una parte rafforza le competenze del consiglio di amministrazione, chiamato a rispondere alle sfide di una logistica moderna, integrata e sostenibile. Dall’altra fa salire al 44,4% la presenza femminile nello stesso cda, con 4 donne su 9 componenti, e avvicina il traguardo fissato al 50% entro il 2033. “Credo molto nel valore di un Consiglio che sappia unire competenze diverse e un confronto aperto, a beneficio della crescita di lungo periodo dell’azienda”, commenta l’amministratrice delegata di Grendi, Costanza Musso.

La relazione di impatto

È proprio la relazione di impatto del gruppo a dare conto delle finalità di beneficio comune previste dallo statuto (Ambiente, Persone e Interdipendenza), degli obiettivi fissati per l’esercizio 2025 (32, di cui 23 raggiunti) e di quelli assunti per gli esercizi successivi. Tra i punti principali, il documento ha messo in evidenza che le emissioni assolute di Grendi sono aumentate, trainate dai consumi della flotta, ampliata nel 2025 con l’ingresso della Grendi Star. Mentre la quota di energia elettrica coperta da garanzie di origine rinnovabile ha superato il 92% e l’autoproduzione fotovoltaica è cresciuta di quasi il 40%. Gli obiettivi al 2033 sono la riduzione del 40% delle emissioni dirette (Ambito 1) e la copertura integrale dei consu

mi elettrici con energia rinnovabile, autoprodotta o certificata da garanzie di origine. “Nei prossimi esercizi la sfida si estenderà alla rendicontazione di un sempre maggior numero di categorie di emissioni indirette, a partire da quelle dei servizi di trasporto dei fornitori primari”, aggiunge Daniele Testi, responsabile impatto del Gruppo Grendi.

Parallelamente, crescono gli investimenti nelle comunità in cui il gruppo è presente, saliti sul perimetro consolidato da 320 mila a 534 mila euro tra sponsorizzazioni, donazioni e progetti, dagli eventi sul territorio alla guida al cicloturismo in Sardegna. Al 31 dicembre 2025 le persone del Gruppo sono 337, contro 236 a fine 2024; l’aumento comprende l’ingresso di Dario Perioli e MDC Terminal. Il welfare erogato nelle società già presenti nel 2024 è cresciuto del 30% e le ore medie di formazione per dipendente sono passate da 10,7 a 11,3.

“Rendicontare significa essere trasparenti, sia su ciò che ha funzionato sia su ciò che ancora non lo ha fatto. Come Società Benefit e B Corp, ci siamo impegnati a presentare il conto del nostro impatto nella relazione annuale. Insieme agli altri parametri, la parità di genere è parte di questo impegno e deve quindi riguardare anche chi governa l’impresa – conclude Costanza Musso -. Intendiamo applicare lo stesso criterio all’intera organizzazione. Per questo abbiamo anche avviato il percorso per la certificazione della parità di genere, lo standard nazionale che promuove modelli organizzativi capaci di valorizzare le persone, le pari opportunità e il miglioramento continuo dei processi”.