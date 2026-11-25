Ci sono due spazi, a bordo di una nave, che devono rimanere separati. Da una parte, la sala macchine. Dall’altra, gli ambienti che la circondano: stive, gavoni, cabine dell’equipaggio e altri vani tecnici. Sulla paratia che li divide ha preso forma Hell-Sea, il sistema sviluppato e commercializzato dalla Service Aba di Santo Stefano Magra che permette il passaggio di tubazioni di scarico attraverso pareti e ponti e garantisce protezione antincendio e tenuta stagna.

L’idea non è nata in laboratorio, ma da una chiamata d’emergenza. «C’era un problema su una barca e mancava la certificazione», racconta l’amministratore delegato Luciano Lombardi. Al tempo le soluzioni previste, e validate, riguardavano tubazioni e cavi elettrici. Non i tubi di scarico, per i quali il quadro era diverso. «Si faceva un foro, veniva inserito il condotto e si applicava un piatto di rinforzo. Non esisteva un prodotto che garantisse contemporaneamente la protezione dal fuoco e la tenuta stagna – spiega –. Così realizzai un sistema di trecce smontabili e l’ispettore diede l’ok. Ma ci fu chiesto di certificare il prodotto». Il risultato finale è stato un kit preassemblato che permette di passare i tubi di scarico, che possono raggiungere anche 600 o 700 gradi, senza costruire ogni volta un condotto isolato su misura.

La svolta è arrivata a settembre 2026, con l’approvazione del Rina: Hell-Sea è stato certificato per garantire contemporaneamente la protezione dal fuoco e dall’acqua. La classe A-60 indica lo stop a fumo e fiamme per 60 minuti di prova standard, mantenendo il lato non esposto entro i limiti di temperatura previsti. La tenuta a 2 bar equivale alla pressione esercitata da una colonna d’acqua di circa 20 metri. Per verificare la resistenza, Service Aba ha persino realizzato un banco di prova apposito. «Siamo arrivati a superare i 5 bar, anche se per la certificazione ne bastavano 2», rivela ancora Lombardi.

Il punto di forza del progetto sta nell’avere riunito in un unico prodotto ciò che prima richiedeva interventi e soluzioni distinte. «Si utilizzavano schiume, cuscini, coibentazioni in lana di roccia e lana di vetro: tutti materiali che proteggevano dal fuoco, ma non garantivano la tenuta stagna. Noi siamo riusciti a fare entrambe le cose». Per di più occupando poco spazio all’interno dei locali macchina, dove ogni centimetro ha valore: «La configurazione classica è molto compatta, non porta via superficie», sottolinea ancora.

La certificazione del Rina, però, non ha chiuso il percorso di sviluppo. Anzi, ha aperto quello della diversificazione. Hell-Sea oggi è disponibile in sei kit e in una soluzione speciale, pensati per adattarsi a differenti geometrie, materiali e modalità di installazione. Lo Standard è destinato ai tubi diritti con flangia fissa. Lo Slim permette addirittura il montaggio senza saldature, una caratteristica utile soprattutto per i gruppi elettrogeni. E ancora: il Rotary consente di orientare la flangia a 360 gradi anche dopo l’installazione; il Curve è studiato per le tubazioni che presentano una curva in prossimità della paratia. Ci sono poi il Kit Inox, indicato per applicazioni estreme e ambienti corrosivi, e il Binocular, che consente di far transitare due tubazioni attraverso un’unica struttura riducendo fino al 50% lo spazio occupato e il tempo di saldatura. Completa la gamma l’Emergency Hatch, destinato allo scarico dei generatori di emergenza attraverso il ponte principale.

Dietro il prodotto c’è anche un lavoro di tutela industriale. Il concetto, e le sue diverse configurazioni, sono protetti da 19 depositi brevettuali tra domande europee, internazionali e nazionali. La certificazione del Rina, quella di Lloyd’s Register per il sistema di gestione della qualità e l’approvazione della Guardia costiera statunitense costituiscono un passaporto tecnico per entrare in altri mercati. Non solo in quelli della nautica da diporto e della cantieristica tradizionale. «Stiamo vendendo in tutto il mondo – ammette Lombardi –. Abbiamo interlocuzioni nel Miglio Blu, ma abbiamo studiato anche applicazioni per i container militari». Inoltre, Service Aba «sta valutando con importanti gruppi l’impiego nel settore offshore». Ambiti diversi, ma accomunati dalla stessa esigenza: attraversare una barriera strutturale senza comprometterne le prestazioni di sicurezza e resistere sia al fuoco sia all’acqua