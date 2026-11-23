Due bacini di carenaggio per navi fino a 300mila tonnellate, tre banchine di allestimento e un’area industriale di 146 ettari. La Cina aggiunge un nuovo tassello alla propria espansione marittima. Il gruppo statale Cosco Shipping si è aggiudicato un terreno nel distretto portuale di Lingang, a Tianjin, dove costruirà un grande cantiere navale per portacontainer, portarinfuse e navi per il trasporto di energia. L’investimento previsto è di 8,2 miliardi di yuan, circa 1,2 miliardi di dollari, e le prime consegne sono attese entro la fine del 2029.

L’operazione è stata formalizzata il 16 novembre, quando Cosco Shipping Heavy Industry (Tianjin) ha acquisito l’area per 570 milioni di yuan, circa 85 milioni di dollari. Il progetto prevede una superficie coperta di circa 448mila metri quadrati e rientra nel piano di rafforzamento della presenza industriale del gruppo nella Cina settentrionale.

Il nuovo stabilimento avrà due bacini di carenaggio lunghi 550 metri e larghi rispettivamente 80 e 72 metri, dimensionati per unità fino a 300mila tonnellate di portata lorda. Sono previste anche tre banchine di allestimento della stessa classe, per un totale di sei accosti, oltre a un sistema di impianti produttivi distribuiti sull’area coperta. La capacità permetterà di lavorare su alcune tra le maggiori navi commerciali in circolazione. La produzione sarà concentrata inizialmente su grandi portarinfuse e portacontainer, ma il progetto comprende anche navi per il trasporto di prodotti energetici e unità tecnologicamente più complesse. A pieno regime, secondo le stime delle autorità locali, il cantiere dovrebbe generare un valore della produzione annua di circa 6 miliardi di yuan, poco meno di 900 milioni di dollari, e sostenere oltre 5mila posti di lavoro.

L’iniziativa ha una storia che precede l’acquisizione del terreno. Nel giugno 2025 Cosco Shipping Heavy Industry aveva firmato un accordo di cooperazione con la zona di libero scambio del porto di Tianjin per sviluppare un polo dedicato alla costruzione, riparazione e conversione di grandi navi e di mezzi per l’industria offshore. Il progetto ha poi ampliato le proprie ambizioni, passando da una piattaforma orientata soprattutto alle riparazioni navali e all’ingegneria marina a un vero centro di costruzione di nuove unità.

La scelta di Tianjin risponde anche a ragioni geografiche e industriali. Il porto è uno dei principali accessi marittimi della Cina settentrionale e un nodo essenziale per l’economia dell’area Pechino-Tianjin-Hebei. A Lingang operano già aziende attive nella cantieristica, nell’ingegneria offshore e nella produzione di apparecchiature marine, tra cui CSSC Tianjin Shipbuilding, Offshore Oil Engineering e Bomesc. L’arrivo di Cosco punta a integrare queste attività, creando una filiera completa che va dalla progettazione alla lavorazione dei materiali, dalla produzione di componenti all’assemblaggio finale.

L’investimento si inserisce in una fase di espansione senza precedenti per la cantieristica cinese. Secondo i dati del ministero dell’Industria e dell’Information Technology, nei primi nove mesi del 2026 i cantieri del Paese hanno consegnato 58,05 milioni di tonnellate di portata lorda, il 50,7% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli ordini acquisiti sono saliti a 175,29 milioni di tonnellate (+163,2%), mentre il portafoglio ordini ha raggiunto i 399,13 milioni. La quota cinese è arrivata all’81,8% dei nuovi ordini e al 72,4% del portafoglio complessivo.

Anche Cosco Shipping Heavy Industry sta accelerando. Secondo Reuters, la società è diventata il quinto costruttore navale al mondo per nuovi ordini e il primo operatore globale nelle riparazioni. Nel 2025 i ricavi sono cresciuti del 22%, avvicinandosi a 50 miliardi di yuan, circa 7,5 miliardi di dollari. Il gruppo ha inoltre avviato l’iter per la quotazione alla Borsa di Shanghai, con l’obiettivo di raccogliere risorse per finanziare l’espansione.

L’accelerazione industriale di Pechino ha anche una dimensione geopolitica. La cantieristica è diventata uno dei terreni su cui si misura la competizione strategica tra Cina e Stati Uniti. Washington considera la concentrazione della capacità produttiva navale cinese una questione di sicurezza economica e nazionale e sta cercando di ricostruire una propria base industriale, anche attraverso la cooperazione con la Corea del Sud.

Resta da verificare la capacità di trasformare l’enorme portafoglio ordini in navi consegnate nei tempi previsti. Secondo Bimco, i cantieri cinesi dovranno quasi raddoppiare la produzione annua per rispettare il calendario delle consegne fissato per il 2028. La crescita degli impianti e l’apertura di nuovi stabilimenti alimentano inoltre il timore di una sovraccapacità, se la domanda internazionale dovesse rallentare. Per il cantiere di Tianjin la prova comincerà con i primi contratti e con il rispetto della scadenza del 2029. La Cina continua a investire nella propria supremazia navale, ma la partita si giocherà anche sulla puntualità delle consegne e sulla redditività dei nuovi impianti.