Luce verde. Il consiglio di amministrazione di The Italian Sea Group, dopo aver esaminato nel dettaglio l’offerta presentata da Sri Global Limited, l’ha giudicata idonea «ai fini della prosecuzione nei termini previsti dal piano di concordato preventivo». Adesso il cavaliere bianco, oltre ad avere un nome, ha anche il riconoscimento formale della società.

La holding di investimento controllata da Giulio Gallazzi (52%) e Bernardo Vacchi (48%) si è aggiudicata il cantiere nautico di Marina di Carrara per 220 milioni di euro. Ma la strada verso il passaggio di proprietà non è ancora conclusa. A svelare la tabella di marcia è la stessa Tisg. “Il Consiglio ha individuato i contenuti della nuova istanza autorizzativa che sarà depositata presso il Tribunale di Firenze”, si legge in una nota. L’atto, spiega la società, sarà finalizzato a “ottenere l’autorizzazione alla stipula del contratto di affitto d’azienda“, passaggio preliminare alla successiva cessione di tutti i beni compresi nel perimetro.

La firma sul documento, tuttavia, non sarà automatica. Ma sottoposta a precise condizioni. La prima: “L’effettivo versamento, su un conto vincolato, di risorse finanziarie per un importo non inferiore a 275 milioni di euro, di cui 55 milioni destinati a essere progressivamente svincolati secondo le modalità e alle condizioni previste dagli accordi”. La seconda: “Alla mancata adozione di provvedimenti cautelari che inibiscano o limitino la stipula del contratto o che comunque possano produrre effetti sullo svolgimento della procedura”. Non solo. Come evidenzia la stessa Tisg, l’efficacia sarà soggetta anche “al rilascio delle autorizzazioni e dei consensi delle autorità competenti, inclusi quelli relativi alle concessioni demaniali marittime e agli altri rapporti ricompresi nel perimetro dell’operazione, all’esito positivo degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa eventualmente applicabile e al completamento della procedura di consultazione sindacale prevista dalla normativa”.

Un percorso piuttosto articolato, quindi. Ma con una prima scadenza già cerchiata in rosso sul calendario. Se tutte le condizioni saranno soddisfatte e arriverà l’autorizzazione dei giudici, la società ritiene che il contratto d’affitto possa essere firmato “entro la prima settimana di dicembre“. Sarà quello il primo passaggio concreto verso il nuovo corso del cantiere di Marina di Carrara.