La transizione energetica nei porti cinesi compie un nuovo passo con l’entrata in servizio del primo rimorchiatore portuale completamente elettrico della provincia dello Zhejiang. L’unità, battezzata Zhou Gang Dian Tuo 1, ha iniziato le operazioni nel porto di Ningbo-Zhoushan, uno dei maggiori scali commerciali al mondo.

Lungo 38 metri e largo 10,5, il rimorchiatore è dotato di un sistema di batterie da 7.838 kWh e di una potenza complessiva di 5.000 cavalli. Durante le prove in mare ha raggiunto la velocità di 14 nodi e una forza di tiro al punto fisso di 58,2 tonnellate. Secondo le stime diffuse dalle autorità portuali, la nave consentirà di risparmiare oltre un milione di yuan l’anno in costi di carburante, con una riduzione delle spese operative di circa il 60%. Il taglio delle emissioni di anidride carbonica è stimato in 765 tonnellate annue. La propulsione elettrica azzera inoltre, durante le operazioni, le emissioni di ossidi di zolfo, ossidi di azoto e particolato.

Il rimorchiatore sarà impiegato per assistere le grandi navi nelle manovre di ingresso, uscita e ormeggio, oltre che nelle attività di soccorso e rimorchio in mare. La sua entrata in servizio è un tassello del programma di decarbonizzazione delle attività portuali cinesi.