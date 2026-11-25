Taranto – Si rafforzano le possibilità di una collaborazione operativa fra il porto di Taranto e la filiera industriale e di ricerca giapponese sul settore delle infrastrutture per la produzione offshore di energia eolica. La conferma è stata fornita dall’associazione giapponese per la Ricerca tecnologica sull’eolico offshore (Flowra) che per la seconda volta, a meno di un anno di distanza dalla prima visita istituzionale nello scalo ionico, ha accolto l’invito dell’Autorità di sistema portuale, coordinato in sinergia con Immanuel Capano, direttore commerciale della società di impiantistica Saitec, per analizzare in dettaglio le prospettive industriali per lo sviluppo dell’eolico offshore nel Mediterraneo.

Della delegazione della Flowra facevano parte alcuni fra i gruppi leader giapponesi dell’ingegneria, della logistica e delle grandi infrastrutture ma anche da esponenti accademici, municipali, istituti di ricerca e rappresentanti del ministero dei Trasporti giapponese. E questo in un settore – come evidenziato dal presidente dell’Adsp, Giovanni Gugliotti – che per Taranto ha le potenzialità di attivare oltre 3.000 posti di lavoro, impiegare in modo permanente 78 imprese e contribuire con 215 milioni di euro al prodotto interno lordo locale.

«Le relazioni internazionali rappresentano un asset strategico per il porto di Taranto e per l’intero ecosistema ionico e pugliese – spiega Gugliotti – e il ritorno di Flowra è conferma di un interesse specifico per Taranto, interlocutore riconosciuto della filiera globale dell’eolico offshore nella prospettiva di mettere in rete porto, istituzioni, università, centri di ricerca e imprese con partner internazionali, e di trasformare le competenze condivise in opportunità concrete di investimento, innovazione e sviluppo sostenibile».

Opportunità che coinvolgono i principali attori istituzionali, tra cui il Comune di Taranto, la Capitaneria di porto e la Regione Puglia, insieme al Tecnopolo mediterraneo per lo Sviluppo sostenibile e l’Aero, l’Associazione nazionale delle Energie rinnovabili offshore. Il dialogo bilaterale si è avvalso inoltre del rapporto sempre più consolidato tra l’Adsp e l’Ambasciata d’Italia a Tokyo – intervenuta in collegamento remoto-– con Gianluigi Serianni, attaché per le Scienze e la tecnologia.

“Sebbene il Giappone e il Mediterraneo – affermato Masakatsu Terazaki, presidente della Flowra – siano geograficamente distanti, condividiamo una sfida e un obiettivo comuni: promuovere la diffusione su larga scala dell’energia eolica offshore galleggiante. Forte del rapporto di fiducia instaurato nel corso di questa visita, auspico che la nostra collaborazione possa svilupparsi ulteriormente in un’ampia gamma di ambiti, tra cui gli scambi tecnologici e di personale, la creazione di una filiera industriale e l’utilizzo delle infrastrutture portuali”.