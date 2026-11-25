Lo Stato di New York assegna 228 milioni di dollari a cinque progetti per potenziare porti, cantieri navali e infrastrutture marittime, rafforzando la filiera dell’eolico offshore. I finanziamenti, gestiti dalla New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA), sosterranno l’ampliamento delle banchine, la produzione industriale e la logistica portuale. Secondo la governatrice Kathy Hochul, gli interventi potranno generare oltre 1.000 posti di lavoro.

La quota maggiore va al porto di Coeymans, sul fiume Hudson, che riceverà 100 milioni per costruire una nuova banchina per carichi pesanti (heavy-lift), riqualificare le strutture esistenti e realizzare un’area per attività industriali e di fabbricazione. L’intervento consentirà di accogliere navi più grandi e aumentare i volumi movimentati.

Al porto di Albany sono destinati 94,8 milioni per trasformare Beacon Island nell’Empire Terminal, uno scalo polivalente dotato anch’esso di banchina per carichi pesanti. Il progetto sarà sviluppato con Waterson Terminal Services e Haugland Group. Da soli, i due scali assorbono circa l’85% dei fondi.

Altri 16,7 milioni andranno al cantiere Derecktor Shipyards di Mamaroneck per ammodernare gli impianti e ampliare la capacità di costruzione e manutenzione navale destinata a traghetti ibridi ed elettrici e unità della Guardia costiera. A Brooklyn, Kalypso riceverà 11,8 milioni per creare un centro di gestione e manutenzione dei cavi sottomarini, mentre Ionic Order avrà 5 milioni per ampliare la produzione di manufatti in calcestruzzo per opere marittime e infrastrutture energetiche.

Gli investimenti arrivano in una fase complessa per l’eolico offshore statunitense. Parte dei fondi, inizialmente destinati alla manifattura e alla logistica del settore, è stata infatti riorientata verso infrastrutture portuali utilizzabili anche da altre industrie. New York conta oggi un solo parco eolico offshore in esercizio, South Fork Wind, da 132 megawatt; Sunrise Wind ed Empire Wind, attualmente in costruzione, aggiungeranno complessivamente 1.734 MW.

La strategia punta così a realizzare infrastrutture polivalenti, capaci di sostenere anche la movimentazione di merci, la cantieristica, la manutenzione navale e le attività industriali, indipendentemente dai tempi di sviluppo dei nuovi impianti eolici.