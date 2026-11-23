Gnl Med, società impegnata nella realizzazione di un deposito costiero di piccola taglia dedicato allo stoccaggio di Gnl e bioGnl all’interno del bacino portuale di Vado Ligure, ha avviato l’Open season relativa all’infrastruttura, il cui avvio dell’operatività è previsto nel 2029.

Gli operatori interessati possono manifestare il proprio interesse, in forma non vincolante, per l’utilizzo della capacità e dei servizi del deposito scrivendo entro venerdì 11 dicembre 2026 all’indirizzo openseason@gnlmed.com, indicando: Società, nome, posizione e contatti. Gnl Med risponderà inviando la documentazione informativa sul deposito e sui servizi previsti e comunicando le tempistiche della successiva fase vincolante attualmente prevista entro il secondo trimestre 2027.

Per la preparazione dell’open season non vincolante Gnl Med si è avvalsa della consulenza e del supporto di Ab Kn Energies, operatore lituano con esperienza nella gestione di terminal Gnl.

Il progetto per il deposito costiero di piccola taglia di Gnl Med ha superato positivamente la fase autorizzativa e, una volta operativo, offrirà una capacità massima di stoccaggio pari a 17.820 metri cubi. Il deposito si caratterizzerà come un’infrastruttura strategica, unica nell’alto Mar Tirreno, a supporto della transizione energetica del nostro Paese.

Il Gnl e il bioGnl che verranno stoccati all’interno del deposito di Gnl Med nel porto di Vado Ligure verranno utilizzati come combustibile per il rifornimento delle navi (commerciali e passeggeri), della rete nazionale di distributori stradali e autostradali e degli impianti industriali non collegati in rete.