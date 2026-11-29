Sapere con precisione dove si trova un container, seguirne gli spostamenti all’interno di un terminal e verificare che venga caricato sul treno o sul camion corretto. Ma anche conoscere i tempi di transito, individuare le congestioni in un piazzale e organizzare le operazioni in modo da ridurre le attese negli scali. È su questa combinazione di informazioni che Aitek, Circle Garage, Innoval e l’Università di Genova hanno incardinato “Digistar“. Un progetto di ricerca che combina satelliti, droni, l’intelligenza artificiale e uno strumento innovativo come un tracker montato sui reach stacker o sui mezzi di movimentazione per digitalizzare la logistica portuale e intermodale.

L’iniziativa è finanziata nell’ambito del programma regionale Fesr Liguria 2021-2027. Il bando, al quale i quatto attori hanno partecipato insieme, prevedeva una durata di 18 mesi e un obiettivo netto: costruire un ecosistema capace di mettere in relazione dati provenienti da diverse fonti. Sistemi satellitari, immagini radar, telecamere, sensori e apparati installati sui mezzi di movimentazione e persino droni: tutti pronti a contribuire alla raccolta di informazioni da mettere a disposizione di terminal e centri intermodali. “Interlocuzioni sono già in corso con i porti delle due autorità liguri, da Savona a Marina di Carrara, e con l’interporto di Novara”, spiega l’amministratore delegato di Aitek Massimo Massa.

La ditta ligure è capofila del progetto, ne ha curato la genesi e prospettato gli sviluppi. “Si compone di due elementi”, rivela ancora Massa. Il primo è il “Nodo Digistar”: una centralina intelligente installata sulle gru portuali, dotata di sistemi di posizionamento satellitare differenziale, moduli di comunicazione, sensori e IA per l’elaborazione delle immagini. Il secondo ha preso il nome di “Piattaforma Digistar” ed è il livello software che raccoglie, correla ed elabora quanto raccolto per poi metterlo a disposizione dei sistemi gestionali dei terminal, i cosiddetti Terminal Operating System. “Il risultato – continua l’ad di Aitek – è un prodotto integrabile con le infrastrutture già esistenti, senza richiedere necessariamente la realizzazione di nuovi hub container automatizzati”.

Anche le fasi della catena logistica alle quali il progetto guarda sono due. Accanto alla gestione dei flussi in ingresso e in uscita dal porto, la lente d’ingrandimento è posata su ciò che accade all’interno di un terminal. Il primo banco di prova riguarderà processi particolarmente significativi: lo sbarco di una nave e la successiva mappatura del piazzale, da una parte, e la composizione di un treno in uscita, dall’altra. È qui che entra in gioco un altro aspetto centrale dell’iniziativa: la possibilità di identificare con certezza il singolo container e di seguirlo nelle diverse fasi della movimentazione. “Digistar risponde all’esigenza di non perdere contenitori dopo lo sbarco e di essere certi di caricare sui camion o sui convogli quello giusto”, sottolinea Massa. “In questo processo non c’è margine di errore. Una volta individuato il teu bisogna anche verificare che sia effettivamente quello corretto, attraverso il riconoscimento della sua matricola”. La sfida, aggiunge, è riuscire a farlo “con telecamere installate sulle gru, affrontando tutti i problemi che possono presentarsi anche a causa delle condizioni ambientali”.

La precisione è un requisito essenziale per i quattro soggetti che compongono il partenariato. La stessa logica utilizzata per i container, spiega il presidente di Circle Group Luca Abatello, si estende ai mezzi, “in modo da calcolare tempi qualificati: oggi le società richiedono informazioni quasi al minuto per organizzare gli appuntamenti intermodali”. Perciò, la disponibilità di dati aggiornati sui movimenti e sulle condizioni operative, “consente di coordinare al meglio l’arrivo dei camion, le attività portuali e le successione connessioni ferroviarie, riducendo il rischio di attese e disallineamenti tra le diverse fasi della catena logistica”. Qui entrano in gioco anche i droni. Le applicazioni immaginate sono due, al momento: controllare in tempo reale la situazione di un piazzale e individuare eventuali punti di congestione. “Le immagini raccolte potranno essere confrontare con le informazioni già disponibili e gli scenari attesi – prosegue Abatello -, così da aggiornare automaticamente il quadro delle operazioni”.

Aitek, capofila che si occupa della progettazione e dello sviluppo dei moduli applicativi, Circle Garage, Innoval e il Cieli dell’Università di Genova stanno stabilendo il piano d’azione. Dove, e con chi, realizzeranno le diverse attività. Il perimetro, però, è già definito: Liguria, un angolo di Toscana e, molto probabilmente, uno di Piemonte.

Tra i soggetti che hanno già manifestato un interesse nella fase di presentazione della proposta figurano i Terminal San Giorgio e Bettolo, nel porto di Genova, e l’interporto Cim di Novara. Ma sia Abatello sia Massa si dicono pronti ad allargare lo sguardo a Savona, Vado, La Spezia e Marina di Carrara. “La prospettiva – concludono – è quella di accompagnare l’automazione dei terminal in modo progressivo, valorizzando le infrastrutture già operative”.