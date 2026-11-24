Un superyacht di quasi 50 metri, interamente realizzato in alluminio, è stato varato il 9 novembre nello stabilimento Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona. Si tratta di un nuovo Custom Line 50, lungo 49,90 metri e largo 9,60, esemplare di una linea che punta sulla personalizzazione dei progetti e sulle richieste specifiche degli armatori.

Il varo si è svolto con una cerimonia privata alla presenza della famiglia armatrice, dei vertici del gruppo e dei dipendenti del cantiere marchigiano. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento Strategico di Prodotto e il Ferretti Group Superyachts Division Engineering Department. Le linee esterne sono firmate dall’architetto Filippo Salvetti, mentre architettura e interni portano la firma dello studio ACPV Architects, fondato da Antonio Citterio e Patricia Viel.

Lo yacht dispone di uno scafo dislocante in lega di alluminio e si sviluppa su quattro ponti, con una superficie dedicata alla vita all’aperto e alla privacy dell’armatore. La suite padronale, di 75 metri quadrati, occupa il ponte superiore e dispone di vetrate a tutta altezza, vista a 180 gradi e terrazza privata. A bordo trovano spazio anche quattro cabine per gli ospiti, oltre agli ambienti riservati all’equipaggio.

Tra gli elementi distintivi figurano il beach club di 120 metri quadrati a due livelli, collegato al mare attraverso una piscina a sfioro, e il ponte sole di 106 metri quadrati, attrezzato con lounge, solarium, American Bar e barbecue. Il garage può ospitare un tender di 6,25 metri.

La propulsione è affidata a due motori Caterpillar C32 ACERT da 1.081 kW ciascuno, che consentono una velocità massima di 16 nodi e un’autonomia di circa 4.500 miglia nautiche a 10 nodi. Attenzione anche alle emissioni: il sistema di riduzione catalitica selettiva (Scr) abbatte del 70% gli ossidi di azoto (Nox). Il superyacht è certificato secondo lo standard ambientale Imo Tier III.