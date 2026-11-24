Il consiglio di amministrazione di The Italian Sea Group, dopo aver esaminato nel dettaglio l’offerta di 220 milioni presentata da Sri Global Limited, l’ha giudicata idonea «ai fini della prosecuzione nei termini previsti dal piano di concordato preventivo». Il prossimo passo è la presentazione al tribunale della richiesta di autorizzazione a stipulare il contratto di affitto. «Ora occorre procedere rapidamente verso la definizione dell’operazione e, soprattutto, creare le condizioni per una piena ripartenza delle attività produttive», hanno commentato Cisl e Uil.

Le sigle sono concordi: «Non c’è più tempo da perdere. È indispensabile che il passaggio da Tisg a Sri si traduca in un progetto industriale solido e di lunga visione, capace di garantire la continuità aziendale, il mantenimento dell’occupazione, la valorizzazione delle professionalità presenti e la salvaguardia dell’intero sistema produttivo collegato al cantiere». Cisl, Uil, Fim e Uilm si dicono attente. La priorità deve essere «ripartire», tuonano. «Non possiamo chiedere ancora ai lavoratori di attendere senza avere tempi certi e prospettive definite. Dietro questa vicenda ci sono persone, famiglie, competenze e un patrimonio industriale che deve essere preservato: il territorio ha bisogno che questo cantiere torni a lavorare».

Nel ricordare come la lente d’ingrandimento sindacala continui a essere posata sulla vicenda, i sindacati hanno accolto positivamente anche la notizia dell’autorizzazione da parte del Ministero al ricorso all’ammortizzatore sociale richiesto: «Si tratta di uno strumento fondamentale per tutelare i livelli occupazionali ed eventualmente accompagnare questa delicata fase di transizione», hanno concluso.