L’economia del mare, meglio nota come Blue Economy, è un sistema profondamente interconnesso dove serve un coordinamento multilivello per spingere la prossima fase di crescita. Nell’ambito dell’incontro intitolato “Rethinking the Ocean: The Blue Economy at a Turning Point”, Filippo Gozzi, partner di McKinsey e responsabile della Blue Economy in ambito mediterraneo, ha presentato uno studio che descrive il sistema economico marittimo come fondato su quattro pilastri: infrastrutture e asset, commercio e trasporto merci, turismo e mobilità, e infine energia e big data.

Nel report viene evidenziato come l’attività in un’area dipenda dalle altre, ad esempio, l’energia eolica offshore necessita di porti e navi per l’installazione delle pale e come un’interruzione in un punto possa influenzare l’intero sistema. Ad esempio, McKinsey cita il blocco del Canale di Suez nel 2021, che ha fermato un commercio stimato in 9,6 miliardi di dollari al giorno per sei giorni, causato dall’incagliamento della nave cargo Ever Given. Lo studio ha indicato che l’economia oceanica genera circa 2 mila e 600 miliardi di dollari di valore aggiunto all’anno e che oltre l’80% dei volumi del commercio mondiale avviene via mare.

Gozzi ha individuato cinque forze che stanno trasformando il settore: l’intelligenza artificiale e l’automazione, i limiti di capacità e l’invecchiamento delle infrastrutture, la carenza di personale, la transizione verso nuovi carburanti e la geopolitica. Ha affermato che un’intelligenza artificiale ben progettata potrebbe ridurre del 15% il consumo di carburante delle navi portacontainer per viaggio, anche se l’esposizione ai rischi informatici aumenta di conseguenza.

Secondo l’analisi, il settore avrà bisogno di ulteriori 100mila ufficiali entro il 2030. Per quanto riguarda la transizione green, solo l’8% della flotta attuale è in grado di utilizzare carburanti alternativi. Dopo che sono cominciati gli attacchi dei ribelli Houthi yemeniti alle navi in transiti nel Mar Rosso e nel Canale di Suez sono stati registrati al 40% dei livelli precedenti alla crisi. Queste pressioni si influenzano reciprocamente: deviare intorno al Capo di Buona Speranza richiede più navi, aumentando i costi, e trovare personale per gli equipaggi è sempre più difficile.

Lo studio stima che in Europa l’economia blu vale 256 miliardi di euro e genera circa cinque milioni di posti di lavoro, con investimenti annuali di circa 59 miliardi di euro in flotte e infrastrutture blu negli ultimi 15 anni. Guardando al futuro, si prevede che entro il 2040 il traffico di container e passeggeri nei porti europei aumenterà del 20%, con una crescita ancora più rapida dei passeggeri delle crociere. Poi c’è la questione della domanda di elettricità: entro il 2020 potrebbe aumentare di circa il 50%, anche grazie all’aumento dei consumi derivanti dall’aumento dei data center.

Nuovi investimenti

La stima degli investimenti per la costruzione della nuova flotta europea pari a 700–900 miliardi di euro per il periodo 2026–2040. I principali fattori che guidano questa crescita sono la sostituzione delle navi costruite negli anni 2000, le esigenze di sostenibilità, il rinnovo navale e l’espansione del settore crocieristico. L’investimento nelle infrastrutture marittime è stato stimato tra i mille e i 1500 miliardi di euro, circa il triplo rispetto ai 15 anni precedenti. Gran parte di questo aumento è dovuto all’eolico offshore e alle reti sottomarine; escludendo questi elementi, le infrastrutture di base richiederebbero comunque circa 350 miliardi di euro, rispetto ai 147 miliardi del periodo precedente.

Gozzi infine ha concluso che né il capitale né le politiche da soli sarebbero sufficienti peer questa trasformazione. Gli asset marittimi con tempi di ritorno lunghi potrebbero richiedere investitori istituzionali, risparmi privati, strutture miste pubblico-private e finanziamenti pazienti. L’investimento dipende anche dalla coordinazione: operatori che armonizzano standard e corridoi, governi che accelerano i permessi e forniscono impegni chiari sulla domanda, regolatori che uniformano regole e tempistiche, e comunità coinvolte fin dalle prime fasi. Ha sottolineato che finanziare senza connessioni alla rete, o avere piani di corridoio senza capitale, non permetterebbe la realizzazione dei progetti.

Idee per un settore

Al panel di discussione hanno partecipato Roberta Pinotti, presidente della Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea e già ministro della difesa, l’ammiraglio Enrico Credendino, presidente di Orizzonte Sistemi Navali, Marie-Caroline Laurent, Senior Vicepresident e responsabile delle policy marittime e dei government affairs del gruppo Msc, Enrico Savio, Senior Vice President Strategic Customer Analysis di Leonardo e infine Cynthia Hansen dell’Innovation Foundation del Gruppo Adecco.

Gli spunti non sono mancati: Credendino ha sostenuto che le tecnologie civili e militari si stanno sempre più sovrapponendo e che l’Europa non può fare affidamento su singoli paesi che agiscono da soli. L’Unione infatti ha “promosso una politica estera e di difesa europea comune e una maggiore cooperazione sui sistemi d’arma condivisi”, mantenendo però “importanti tecnologie nazionali”. Ha inoltre sottolineato che gli approvvigionamenti e l’innovazione richiedono una collaborazione più stretta tra pubblico e privato, citando come esempio gli acquisti di droni sul mercato e una partnership per la cybersicurezza che, a suo dire, ha permesso alla Marina Italiana di sviluppare capacità difensive in soli due anni.

Enrico Savio di Leonardo ha invitato a lasciare i paradigmi del passato sulla difesa “statica”: “Le sfide del mondo marino e marittimo richiedono oggi più che mai un approccio multi-dominio, capace di integrare competenze e tecnologie diverse per contribuire allo sviluppo e alla sicurezza dell’economia del mare”, ha sottolineato Savio. “Dai sistemi elettronici alle tecnologie spaziali e digitali, anche attraverso lo sviluppo della costellazione proprietaria Space Guardian, fino alla cyber & security e alle piattaforme aeronautiche, il valore aggiunto di Leonardo risiede proprio nella capacità di mettere a sistema soluzioni, dati e informazioni provenienti da ambiti differenti. Un’integrazione sempre più importante per rispondere alle esigenze della difesa navale e costiera, della protezione delle infrastrutture critiche e, più in generale, per rafforzare la sicurezza, la resilienza e la continuità operativa di un settore strategico per l’economia e per il Paese”.

Marie-Caroline Laurent invece ha evidenziato un altro aspetto: quello sulla lentezza della transizione. La scarsa collaborazione tra porti e industria rende più difficile sviluppare piani di investimento. Ha sottolineato che non è realistico “aspettarsi che gli investimenti nei porti si ripaghino entro cinque anni, poiché un orizzonte temporale più lungo” fino a 30 anni, che potrebbe essere più adeguato. Ha inoltre messo in guardia sul fatto che è improbabile che l’Europa riesca a elettrificare tutti i suoi porti entro il 2030, invitando gli stakeholder a definire subito le priorità.

Infine Roberta Pinotti ha evidenziato come per rispondere ai cyberattacchi occorra pensare risposte nuove, che riescano a tenere il passo con attori non statuali difficili da individuare.