“Pragmatismo? Ne abbiamo un mirabile esempio, una misura immediatamente efficace: del bonus manovra, relativo alla legge di bilancio del 2025, stiamo ancora aspettando decreto attuativo”. Ha aperto il suo intervento così, con questo ironico esempio, il segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Tito Vespasiani, al workshop di Federlogistica e Fermerci al Best. Da mesi si attende la pubblicazione, mentre il ministero dell’Economia e delle Finanze completa gli ultimi controlli. Le leggi che aspettano mesi o anni, ha detto, perdono la loro efficacia nel mondo reale: “È molto grave”.

Il moderatore del panel Vittorio Marzano, ingegnere dei trasporti dell’Università Federico II di Napoli, aveva aperto i lavori con tre parole chiave: sistema, coordinamento e, appunto, pragmatismo. E si era focalizzato proprio sul fatto che la velocità del mercato è di un ordine di grandezza superiore a quella di reazione dei soggetti pubblici: “Rischiamo di avere infrastrutture pronte e un mercato non più adatto”.

Il bonus a cui ha fatto riferimento il segretario generale dell’AdSP del Mar Ligure Occidentale riguarda la manovra ferroviaria, cioè la movimentazione dei carri nei porti, uno dei nodi dell’intermodalità. Il ritardo, spiega Vespasiani, immobilizza risorse che, anche se limitate perché equivalenti a 500 mila euro, l’Autorità ha messo a disposizione per migliorare le prestazioni del gestore. E rischia di innescare una spirale: senza un equilibrio economico, le tariffe salgono e l’uso del treno anziché aumentare si disincentiva. Per Vespasiani il problema ferroviario si gioca su più partite. La prima è la pianificazione delle opere, che devono essere davvero efficienti, a partire dall’intersezione con le strade. La seconda è l’organizzazione, per esempio quella della manovra portuale, che deve essere efficiente ed economica. Intanto i cantieri aperti non producono ancora effetti utili e causano disfunzioni, ancora per almeno un paio d’anni, e bisogna aspettare tra il 2028 e il 2029 per vedere i primi veri miglioramenti.

Federica Montaresi, segretaria generale dell’Autorità del Mar Ligure Orientale, aggiunge una parola che manca: servizi. “Le grandi opere hanno orizzonti lunghi, ma oggi serve investire su servizi di qualità, e programmare a nove mesi, non più a tre anni – ha detto -. Il cambiamento è anche culturale e di competenze: meno impostazione da ingegneri e geometri, più visione trasversale, con la digitalizzazione dentro tutte le direzioni”.

Dal lato delle infrastrutture, Luca Bassani di Rete Ferroviaria Italiana ha ricordato che il Terzo Valico da solo non basterebbe se non fosse stato pensato come sistema integrato con i porti, con punti di snodo tra realtà portuale e ferroviaria. RFI sta lavorando su tutti gli impianti dell’area portuale, tra ammodernamenti e allungamento dei binari, e questo fa soffrire l’attività in corso perché interferisce con l’operatività. “Entro tre anni al massimo i lavori finiranno, con 23 binari da 750 metri e 68 coppie di treni tra Genova e Vado Ligure”. Non basterà, aggiunge: bisogna andare verso il nord Europa con questi treni, quindi si lavora a un upgrade, senza dimenticare la linea esistente. Ci sono anche azioni più leggere, come un piano di elasticità della rete, che usa binari di solito destinati alla sosta o alla manutenzione: l’obiettivo è usare meglio ciò che c’è già.

Alberto Minoia, presidente e amministratore delegato di Stazioni Marittime, guarda al Terzo Valico come a un’opportunità: permetterà il passaggio di treni più grandi, capaci di trasportare semirimorchi, e metterà in rete i terminal più importanti d’Italia e dell’Europa del Nord. Il suo terminal gestisce anche merci e semirimorchi, e il ragionamento è anche urbano: con una città schiacciata sul porto, tutta la viabilità del porto incide sulla città, e l’intermodalità è la soluzione. Qui sostenibilità e business, dice, vanno perfettamente d’accordo.

“Ma i cantieri – ha osservato Federico Pittaluga, vicepresidente di Federlogistica e amministratore delegato di Medlog Italia – sono tantissimi e lasciati un po’ troppo sulle spalle delle imprese, che fanno fatica”. Pittaluga pensa che una priorità a breve termine sia efficientare le infrastrutture attuali mentre si costruiscono quelle nuove, lavorando sugli anelli più deboli della catena. “Non è questione di numero di opere, ma di qualità” ha detto.

A tornare sul tema degli incentivi è Giuseppe Rizzi, direttore generale di Fermerci: “Si sente dire che il settore sia ‘drogato’ da incentivi e contributi, ma questa ‘droga’ è difficile da prendere, perché viene erogata due anni dopo la proposta. Con cinque anni di lavori previsti, servono incentivi per sopravvivere a questa fase”. In tre anni, ha ricordato, i volumi di traffico sono tornati ai livelli del 2015. Gli strumenti ci sono, bisogna finanziarli, e parlare di certezza delle regole.

Roberto Vidoni, amministratore delegato di Autamarocchi, ha raccontato il lato del trasporto su gomma: la clientela chiede i camion proprio per sopperire ai disservizi di questi anni. “Alcuni problemi si sono risolti con la legge 105 di luglio 2025 su carico e scarico – ha affermato – ma nelle infrastrutture portuali le attese sono ancora tante e c’è ancora molta carta, con perdite di tempo”. La soluzione potrebbe essere un sistema unico a livello nazionale, che faccia comunicare porti e camion.

La merce va dove è più facile andare e le compagnie dove è più conveniente, è uno dei principi alla base della logistica. Lo ha detto Gianluca Croce, presidente di Assagenti: “L’intermodalità non è solo sostenibilità, ma anche economicità, in un mercato in cui un carico si sposta altrove per una differenza di pochi euro”.

A chiudere in collegamento online è Enrico Buria, capo del dipartimento Infrastrutture e Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Il Mit lavora anche per coordinare cinque corridoi che portano le merci dai porti al Nord Europa, con lavori importanti che dovrebbero finire nel 2033 e trasformare il Paese in una piattaforma logistica”. Ma bisogna ragionare già ora, ha avvertito, altrimenti si rischia di creare un sistema importante affidato a operatori stranieri. Sul bonus citato in apertura da Vespasiani, ha detto che gli investimenti vanno avanti, ma si resta in attesa della firma del Ministro dell’Economia Giorgetti.