La Shipping Corporation of India (SCI), compagnia marittima controllata dallo Stato indiano, prepara un piano di espansione della flotta da circa 2,3 miliardi di dollari e punta ad acquisire fino a 16 nuove navi e quattro unità di seconda mano. Il programma coinvolge tre segmenti strategici: trasporto di gas, petrolio e container.

Il piano di nuove costruzioni comprende otto Vlcg (Very Large Gas Carrier), navi per il trasporto di gas di petrolio liquefatto da 88.000 metri cubi di capacità, due petroliere Suezmax e fino a sei portacontainer da 8.000 teu, di cui due ordini e quattro opzioni. A queste si aggiunge una gara per l’acquisto di quattro portacontainer feeder usate, con capacità compresa tra 1.500 e 2.500 teu.

La strategia punta anche a sostenere la cantieristica nazionale. Delle otto gasiere, due saranno costruite in cantieri internazionali e sei in India, attraverso accordi tecnologici con gruppi stranieri. Una formula analoga è prevista per altre commesse, con il coinvolgimento di costruttori internazionali e stabilimenti indiani.

L’iniziativa si inserisce nel progetto del governo di Narendra Modi di portare l’India tra i primi cinque Paesi al mondo per cantieristica navale entro il 2047 e ridurre la dipendenza dalle flotte straniere per movimentare i propri traffici commerciali ed energetici.

Il programma complessivo di rinnovamento della flotta SCI comprende anche un distinto progetto per sei portacontainer da 18.000 teu, due destinati alla compagnia pubblica e quattro alla futura Bharat Container Shipping Line. Considerando anche questa commessa, il piano più ampio arriva a 22 nuove navi e a un valore stimato di 3,2 miliardi di dollari.