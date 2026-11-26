Milano – Oltre 450 mila colli movimentati ogni giorno, 23 siti operativi in 10 regioni italiane e un fatturato di oltre 30 milioni di euro. Sono i numeri che emergono dai dati aziendali della Hclog, la società del gruppo Sgb Humangest specializzata in servizi di movimentazione merci, logistica interna, gestione e pulizia di strutture e servizi. Una fotografia che racconta il lavoro quotidiano dietro il percorso delle merci: il ricevimento, i controlli, l’organizzazione dei magazzini e la preparazione delle spedizioni.

Un’attività che la società svolge per oltre 50 clienti, con 800 dipendenti diretti oltre a circa 200 in somministrazione. Con oltre dieci anni di esperienza, Hclog affianca le aziende nella progettazione e nella gestione delle attività logistiche, combinando competenze di ingegneria, organizzazione del lavoro e coordinamento operativo. L’obiettivo è di gestire e rendere più efficienti i flussi di magazzini e depositi, adattando personale, mezzi e attrezzature ai volumi da gestire e alle esigenze di ciascuna commessa.

“La capacità di rispondere alle oscillazioni dell’attività è uno degli elementi centrali del nostro lavoro – spiega Roberto Colella, direttore generale della Hclog -. Picchi stagionali e variazioni dei carichi di lavoro richiedono infatti di adeguare rapidamente turni, risorse e strumenti, mantenendo il controllo sui tempi di esecuzione e sulla qualità delle prestazioni. Hclog organizza questi interventi attraverso una struttura che raccorda i responsabili dei siti con le funzioni di ingegneria, risorse umane e sicurezza” aggiunge Colella.

Le attività comprendono la ricezione delle merci, la movimentazione, il facchinaggio industriale e il controllo qualità, il tutto coadiuvato da una importante gestione del personale. La società opera nella logistica tradizionale e nei magazzini a temperatura controllata, nei servizi per il corriere espresso e nel confezionamento e assemblaggio su linee di produzione, con soluzioni definite in funzione delle caratteristiche dei processi aziendali dei vari clienti.

Alla gestione dei flussi si affianca quella degli ambienti di lavoro. L’offerta di gestione delle strutture comprende anche servizi complementari che consentono alle imprese di affidare a un unico interlocutore più esigenze operative. La rete dei 23 siti si distribuisce in 10 regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio e Campania. Una presenza che permette di affiancare realtà produttive e distributive in diverse aree del Paese. Hclog è certificata Uni En Iso 9001:2015 per il proprio sistema di gestione della qualità.