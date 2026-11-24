La crisi nel Golfo Persico e nel Mar Rosso ha fatto crollare nel 2026 i collegamenti aerei dall’Italia verso il Medio Oriente (-24 %) reindirizzati verso Stati Uniti, Turchia e Paesi del Caucaso. Resta stabile invece la quota complessiva dei volumi trasportati. È quanto emerso dal convegno di Enac “Far volare il Paese – Cargo aereo, competitività e scenario globale”, tenutosi a Roma con la partecipazione di istituzioni, operatori e rappresentanti del settore.

La linea di sviluppo del settore indicata da Enac comprende digitalizzazione integrale della filiera, maggiore intermodalità tra aeroporti e reti di trasporto, sviluppo delle Cargo City e nuovi investimenti infrastrutturali per trasformare la posizione geografica dell’Italia in un vantaggio competitivo per export e logistica.

Secondo i dati illustrati dall’ente, a settembre 2026 negli aeroporti italiani sono state movimentate oltre 906mila tonnellate di merci, in linea con gli ultimi anni. Il traffico resta fortemente concentrato: Milano Malpensa rappresenta il 56% dei volumi complessivi e Roma Fiumicino il 24%, mentre i primi cinque scali nazionali (che comprendono anche Venezia, Bologna e Bergamo) arrivano a coprire il 93% del cargo aereo italiano.

Nel corso dell’evento, il commissario straordinario Carlo Mearelli ha sottolineato la necessità di rafforzare l’attrattività degli aeroporti nazionali per intercettare una quota crescente dei flussi commerciali globali, puntando su efficienza logistica, digitalizzazione, intermodalità e investimenti. In questo quadro si inserisce anche la nuova Consulta sul cargo aereo, istituita da Enac per elaborare linee guida di sviluppo del comparto e della logistica integrata.

Dall’analisi dell’Ente emerge inoltre una ridefinizione delle direttrici di traffico internazionali: crescono Nord America (+15%) ed Europa extra-UE (+11%), spinta dagli scali turchi e caucasici come nuovi hub di transito, mentre il Medio Oriente registra una flessione del 24% a causa delle tensioni geopolitiche e delle restrizioni agli spazi aerei. Stati Uniti e Germania rappresentano ciascuno il 13% del traffico cargo italiano, davanti alla Cina con il 9%.

Per Enac il cargo aereo deve essere considerato una funzione aeroportuale strategica e non accessoria. Pur movimentando meno dell’1% dei volumi del commercio mondiale, infatti, il trasporto aereo delle merci genera circa il 30% del valore economico degli scambi globali, grazie soprattutto a comparti ad alto valore aggiunto e sensibili ai tempi di consegna come farmaceutica, elettronica, dispositivi medicali e lusso.

Tra le priorità individuate figurano l’estensione dei sistemi digitali di filiera, il recupero dei flussi oggi instradati sugli hub del Nord Europa, il potenziamento delle infrastrutture logistiche e doganali e lo sviluppo di una rete nazionale di aeroporti cargo supportata da investimenti mirati. Tra il 2019 e il 2025 gli investimenti aeroportuali dedicati al settore hanno raggiunto circa 91,4 milioni di euro.

Il report 2025 di Anama, lo scorso anno traffico record degli aeroporti in Italia

Il trasporto aereo italiano ha chiuso il 2025 con un nuovo record di traffico, raggiungendo quota 230 milioni di passeggeri, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente, mentre il cargo ha proseguito il proprio sviluppo a ritmi più contenuti, attestandosi a 1,271 milioni di tonnellate (+1,7%). È quanto emerge dall’analisi economico-finanziaria delle società di gestione aeroportuale promossa da Anama e realizzata dal Centro Studi Fedespedi.

Lo studio evidenzia come il mercato italiano abbia continuato a espandersi anche nel corso del 2026. Nei primi nove mesi dell’anno il traffico passeggeri è cresciuto del 5,5%, mentre le merci hanno registrato una lieve contrazione dello 0,9%. Sul fronte cargo pesa soprattutto la flessione di Malpensa (-6%), parzialmente compensata dall’accelerazione di Bergamo (+56,3%) e Napoli (+18,8%). Non decolla il progetto di cargo aereo a Genova, dove i traffici sono passati da 827 tonnellate nel 2024 a 237 nel 2025 (-71,4 per cento).

Roma Fiumicino si conferma il principale aeroporto italiano per traffico passeggeri con 51,3 milioni di viaggiatori (+4,3%), davanti a Milano Malpensa con 31,4 milioni (+8,6%). Per le merci resta invece netta la leadership di Malpensa, che nel 2025 ha movimentato 763 mila tonnellate, seguita da Fiumicino con 274 mila tonnellate. Insieme i due scali concentrano oltre l’80% del traffico cargo nazionale.

L’analisi si concentra inoltre sulle 19 principali società di gestione aeroportuale italiane, responsabili del 98,5% del traffico passeggeri e del 99,5% delle merci movimentate nel Paese. Nel 2025 queste società hanno generato 3,452 miliardi di euro di ricavi, in crescita del 4,7%, realizzando 680 milioni di euro di utile netto e garantendo 12.438 posti di lavoro diretti.

Secondo il report, sotto il profilo economico-finanziario i gestori italiani presentano performance competitive anche rispetto ai principali hub europei. Aeroporti di Roma, SEA, SAVE, GESAC e GEASAR mostrano infatti indici di redditività operativa superiori a quelli registrati dagli aeroporti di Amsterdam, Parigi e Francoforte, mentre Aeroporti di Roma e SEA spiccano anche per la redditività del capitale proprio.

A livello internazionale, il report segnala che nel 2025 il traffico aereo mondiale ha raggiunto 9,8 miliardi di passeggeri, oltre il doppio dei livelli pre-pandemia, mentre il cargo ha superato 69 milioni di tonnellate, sostenuto soprattutto dall’e-commerce. In Europa l’Italia si distingue come terzo mercato per crescita dei passeggeri nel primo trimestre 2026 (+5,9% contro una media Ue del +4,2%) e sesto per volumi cargo, con Milano Malpensa all’undicesimo posto tra gli aeroporti europei. Il Paese occupa inoltre il quarto posto continentale per connettività aerea, alle spalle di Regno Unito, Germania e Spagna.