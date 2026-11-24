Genova – Puntare su intermodalità e qualità dei servizi nel porto di Genova per gestire gli attuali squilibri, in particolare fra import e export, del traffico container: lo chiede il presidente di Spediporto, Andrea Giachero, secondo cui inoltre il futuro Piano regolatore portuale non deve rinunciare allo sviluppo del porto a Voltri-Pra’. La variabilità della situazione nazionale e internazionale incide sull’andamento dell’import e dell’export e quindi sugli equilibri, o meglio gli squilibri, dei traffici portuali italiani di container.

Afferma Paolo Pessina, presidente nazionale di Federagenti: «Sempre, nel caso di gravi crisi geopolitiche, la geografia e le caratteristiche dei traffici tendono a cambiare. Se poi si considera che l’Italia e l’Europa intera vivono un periodo di transizione economica con profonda trasformazione non sempre positiva del loro tessuto economico e industriale, si può affermare, e ciò vale anche per i porti italiani, che stiamo assistendo a un cambiamento strutturale: da grande continente esportatore di beni e prodotti, l’Europa si sta trasformando ogni giorno di più in un continente di massicce importazioni. Paradigmatico il caso dell’automotive. Ma purtroppo la crisi industriale colpisce anche altre filiere, come quella del tessile, degli elettrodomestici, con conseguenze dirette sui traffici».

Le conseguenze «riguardano anche le attività di transhipment che tendono a radicarsi nei regional ports e non solo nei porti hub, per altro con un graduale spostamento dell’asse di gravitazione di questi traffici verso sud e quindi verso i porti del Nord Africa». Anche Stefano Messina, presidente Assarmatori, intervenendo recentemente all’evento Best organizzato da Blue Media, ha detto che per il futuro l’Italia deve aspettarsi un aumento dell’import.

I dati Istat, d’altra parte, dicono che l’Italia a settembre 2026 ha esportato meno in termini di volume (-3,4%). Le cifre dei traffici del terzo trimestre 2026 a Genova e Savona, forniti dall’Adsp, confermano uno scenario con poco equilibrio, anche se l’inversione dei flussi non si è ancora fatta sentire. L’ultimo anno è stato «caratterizzato – scrive l’Authority – da una significativa variazione nella composizione dei flussi gateway e transhipment dei Ports of Genoa. La variazione nella ripartizione dei flussi – aggiunge – è riconducibile alle scelte strategiche adottate da alcuni dei principali carrier nella gestione del ciclo dei container, che hanno determinato il reindirizzamento di una quota significativa dei traffici» nei porti del sistema. L’incertezza è destinata a rimanere.

«I dati degli ultimi mesi – dice Giachero – confermano quanto il traffico container sia diventato dinamico e soggetto a continui riequilibri tra gateway e transhipment, import ed export, pieni e vuoti. È una flessibilità destinata probabilmente a caratterizzare strutturalmente il mercato marittimo». Per gli spedizionieri genovesi «il porto deve attrezzarsi per gestire flussi sempre meno prevedibili, garantendo efficienza operativa e capacità di adattamento».

Per attrezzarsi rispetto alla imprevedibilità, Giachero individua in particolare due direttrici per Genova: potenziamento dell’intermodalità («il 2025 ha registrato una crescita del 6,3%, raggiungendo i tre milioni di teu, ma nello stesso periodo il traffico ferroviario è diminuito dell’11,6%») e qualità dei servizi («il nuovo Piano regolatore portuale non può limitarsi a programmare riempimenti, banchine, rinfuse, ro-ro e collegamenti ferroviari. Deve essere anche un piano dei servizi, dei controlli e della digitalizzazione»).

Per Giachero non bisogna rinunciare allo sviluppo a Ponente: «Riteniamo utile aprire un confronto strutturato tra Autorità di sistema portuale e operatori, per spiegare alla comunità del Ponente le ragioni e le caratteristiche di un’estensione equilibrata e sostenibile. Una posizione condivisa della comunità portuale può contribuire concretamente al confronto e alle successive fasi di osservazione del Piano».