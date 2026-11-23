Genova – Navi sempre più grandi, traffici sbilanciati verso le importazioni, investimenti da centinaia di milioni e una concorrenza internazionale che non concede pause. Il terminalismo sta attraversando una trasformazione profonda, nella quale le scelte politiche rischiano di pesare quanto quelle industriali. Ne è convinto Paolo Maccarini, Terminal Investment Director Mediterranean Region di Til, protagonista di un’intervista one to one durante Best – The Blue Economy Summit & Trade Show, a Genova. Una lunga esperienza nel settore, cominciata nel 1987, dalla quale emerge una lettura netta delle sfide che attendono i porti europei. A partire dall’Ets, il sistema europeo sulle emissioni, che secondo il manager rischia di spostare il transhipment verso il Nord Africa.

Partiamo dalla geopolitica. L’Europa si avvia verso un mercato sempre più orientato alle importazioni. Quali conseguenze avrà per i terminal?

«La produzione manifatturiera mondiale continua a spostarsi verso il Far East. Non parliamo soltanto della Cina, ma anche di Paesi come Vietnam e Pakistan. Questo genera flussi molto consistenti di contenitori pieni in arrivo dall’Asia, mentre quelli in uscita dall’Europa sono decisamente inferiori. Per i terminal significa dover affrontare uno stress crescente. I contenitori pieni richiedono controlli, analisi, ispezioni, con tempi di permanenza nei piazzali importanti. Contemporaneamente dobbiamo ricevere grandi quantità di contenitori vuoti, da riposizionare verso l’Asia per alimentare nuovamente i traffici. È uno squilibrio che mette sotto pressione l’intero sistema».

Una pressione che si aggiunge al gigantismo navale. Quanto è cambiato il vostro lavoro?

«Moltissimo. Quando ho iniziato, nel 1987, consideravamo una nave media quella che movimentava 270-280 contenitori. Oggi, nei grandi hub e in porti come Genova, parliamo di 4mila, 5mila, anche 6mila teu per nave. È evidente quanto sia cresciuto lo stress operativo. E non riguarda soltanto il terminal, perché si ripercuote su tutte le infrastrutture: strade, autostrade, collegamenti con l’entroterra. Ecco perché oggi insistiamo tanto sulla ferrovia. È una modalità di trasporto più sostenibile, che consente di trasferire fuori dalle aree portuali grandi quantità di contenitori. Questo deve essere il nostro futuro. Anche perché le dimensioni delle navi continuano a crescere: ormai si parla di unità da 27mila teu. I terminalisti devono prepararsi a gestire concentrazioni di traffico sempre maggiori».

Per farlo servono investimenti enormi. Il terminalismo è diventato un mestiere per pochi grandi gruppi?

«È un’attività sempre più capital intensive. Basta guardare alla sua evoluzione. Con le privatizzazioni degli anni Novanta, spesso erano le agenzie marittime a consorziarsi, creando società che prendevano in gestione aree portuali e acquistavano un numero limitato di mezzi. Allora si competeva soprattutto sulla produttività della singola gru. Oggi alle compagnie di navigazione quel parametro interessa relativamente poco. Chiedono un vessel rate elevato, cioè una produttività complessiva sulla nave che può arrivare a 150-200 contenitori all’ora. Sono numeri completamente diversi, che richiedono investimenti, tecnologie e organizzazioni molto più complesse».

Anche il profilo degli investitori è cambiato radicalmente.

«Una svolta importante è arrivata con la crisi finanziaria del 2007. Le grandi banche internazionali hanno progressivamente ridotto la loro presenza nel settore portuale e sono entrati altri soggetti: fondi sovrani, investitori legati ai governi e grandi compagnie di navigazione. Quando devi sviluppare un business plan che prevede centinaia di milioni di investimenti, la prima variabile da controllare sono i ricavi futuri. E chi meglio di una compagnia di navigazione può avere una visione dei volumi che arriveranno su quel terminal? Questo spiega perché il settore si stia concentrando attorno a operatori sempre più grandi e finanziariamente solidi».

Un’altra sfida è l’automazione, che nei porti italiani incontra ancora resistenze, soprattutto sul fronte occupazionale.

«Credo che dobbiamo superare un equivoco. L’automazione viene spesso considerata un tabù, perché la si associa automaticamente alla perdita di posti di lavoro. Io non condivido questa impostazione. L’occupazione dipende innanzitutto dai volumi movimentati. Oggi molti terminal hanno spazi sostanzialmente definiti, perché espandersi fisicamente è diventato estremamente difficile. Se vogliono aumentare la capacità devono densificare i piazzali, cioè riuscire a stoccare più contenitori nella stessa superficie. L’automazione consente proprio questo: utilizzare meglio lo spazio, aumentare la capacità e quindi creare le condizioni per movimentare maggiori volumi. E più volumi possono significare anche più occupazione».

Ma sarà un’occupazione diversa da quella tradizionale.

«Certamente. Avremo bisogno di professionalità differenti: tecnici elettronici, elettromeccanici, specialisti capaci di gestire sistemi sempre più sofisticati. Ma non dobbiamo confondere la trasformazione del lavoro con la sua scomparsa. L’automazione rappresenta un’opportunità di sviluppo per i terminal e per l’occupazione. Non tutti i Paesi del Mediterraneo hanno ancora recepito questo concetto, ma credo che prima o poi sarà un passaggio obbligato. Anche perché dobbiamo confrontarci con un problema demografico. L’Italia ha una popolazione che invecchia e un calo delle nascite strutturale. Siamo a Genova, una città simbolo di questo fenomeno. Quale futuro possiamo immaginare per le nostre attività produttive se non automatizziamo i processi? Non è soltanto una questione di efficienza, ma anche di sostenibilità del sistema nel lungo periodo».

Passiamo all’Ets che dal 2024 coinvolge il trasporto marittimo. Lei è molto critico. Perché?

«Lo dico anche da cittadino europeo: sono estremamente perplesso di fronte a certe decisioni assunte a Bruxelles. Abbiamo eletto rappresentanti che dovrebbero tutelare gli interessi e favorire la prosperità dei cittadini europei. Invece ci troviamo davanti a una normativa che, a mio giudizio, rischia di penalizzarli pesantemente. Voglio essere chiaro: la tutela dell’ambiente è fondamentale. Abbiamo il dovere di preservarlo per noi e soprattutto per le generazioni future. Ma non credo che questo Ets, così come è stato concepito, risolva il problema delle emissioni. Temo, al contrario, che possa addirittura contribuire ad aumentarle, mentre produce conseguenze molto negative sulla competitività dei porti del Sud Europa».

Il rischio principale riguarda il transhipment?

«Esattamente. Se le compagnie trovano più conveniente utilizzare hub sulla sponda meridionale del Mediterraneo, fuori dall’Unione europea, una parte dei traffici inevitabilmente si sposterà. E questo significa mettere in difficoltà i nostri terminal. Il governo italiano si è impegnato molto su questo fronte, cercando anche il sostegno di altri Paesi europei. Mi auguro che si arrivi rapidamente a un deciso cambiamento di rotta. Perché, se continuiamo così, il rischio è che il transhipment nei porti del Sud Europa venga progressivamente cancellato. Sarebbe un danno enorme per tutta l’economia marittima».

Lei sostiene che non sarebbe soltanto una perdita economica, ma anche una questione di autonomia strategica europea.

«È proprio questo il punto fondamentale. Se perdiamo il transhipment, rischiamo di perdere anche il controllo di una parte essenziale della nostra catena logistica. E non sarebbe un problema soltanto per l’Italia o per i Paesi mediterranei, ma per l’Europa nel suo complesso. Il Covid ci ha insegnato quanto sia importante mantenere il controllo delle catene di approvvigionamento. Quando un Paese, o addirittura un continente, perde questa capacità, perde anche una parte significativa del proprio potere economico e strategico. Non possiamo immaginare che domani l’arrivo delle merci destinate ai cittadini europei dipenda dalle decisioni di un funzionario doganale in Egitto o in Marocco. È uno scenario sul quale chi prende le decisioni a Bruxelles dovrebbe riflettere molto seriamente».

Guardando invece alle opportunità, quali sono oggi i Paesi del Mediterraneo più interessanti per investire nel settore terminalistico?

«Il nostro gruppo osserva con grande attenzione tutte le opportunità che possono presentarsi nei diversi mercati. Non individuerei un unico Paese sul quale concentrare l’interesse. Credo piuttosto che occorra riflettere su un problema generale. In molte aree del mondo vediamo grandi operatori che consolidano la loro presenza nei porti e acquisiscono un ruolo sempre più rilevante nella gestione delle catene logistiche. Nel Mediterraneo europeo, invece, dobbiamo confrontarci con un sistema di regole e vincoli concorrenziali che, a mio giudizio, rischia di limitare la capacità di sviluppo dei nostri operatori».

Che cosa dovrebbero fare concretamente i governi europei?

«Dovrebbero sostenere maggiormente i grandi player europei nello sviluppo delle infrastrutture, soprattutto all’interno dell’Unione. Non ne faccio una questione legata a una singola compagnia. Parlo di tutti i grandi gruppi internazionali che abbiamo la fortuna di avere in Europa. Sono realtà che dispongono di capitali, competenze e capacità di investimento. Dovremmo creare le condizioni perché possano sviluppare nuove infrastrutture e rafforzare quelle esistenti. Ho invece l’impressione che questo sostegno non sia sempre presente nella misura necessaria».

In Italia, però, c’è anche il problema dei tempi di realizzazione delle opere.

«Purtroppo siamo abbastanza indietro sotto questo aspetto. Vedo infrastrutture che vengono avviate e poi impiegano decenni per essere completate, tra ricorsi e controricorsi. Il rischio è arrivare alla fine dei lavori con un’opera che ha già perso parte della propria utilità, perché nel frattempo il mercato è cambiato. Lo shipping evolve a una velocità impressionante. Le dimensioni delle navi, le esigenze operative e le caratteristiche dei traffici si trasformano continuamente. Se i tempi della realizzazione infrastrutturale non riescono a tenere il passo, finiamo inevitabilmente per arrivare troppo tardi».