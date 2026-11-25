Tre decisioni, in particolare, che segnano il futuro prossimo del porto della Spezia. Il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha approvato il riequilibrio del Piano economico-finanziario, la realizzazione del nuovo molo sommergibili di Fincantieri e un nuovo studio sull’organico delle imprese portuali. Provvedimenti diversi, ma tutti votati all’unanimità dall’organismo decisionale dell’ente.

Il Pef e le crociere

L’ok più rilevante è arrivato al riequilibrio del Piano economico-finanziario. Spezia & Carrara Cruise Terminal, concessionario della parte crocieristica dello scalo, ha chiesto una rivisitazione del documento firmato nel 2019 alla luce degli avvenimenti degli ultimi anni. La pandemia, anzitutto. Ma anche conflitti e successo della città nel settore. “Oggi ci sono esigenze nuove – spiega il presidente dell’Adsp, Bruno Pisano -. Fondali più profondi, cold ironing, spazi aggiuntivi: tutti aspetti che non potevamo conoscere sette anni fa”. Da qui la scelta di procedere con le modifiche all’accordo. “Ora abbiamo inserito tutto”, rivela. Il cronoprogramma, che prevede il fine lavori al molo entro dicembre, la consegna al terminalista nei primi mesi del 2027 e il cantiere per la nuova stazione crocieristica da chiudersi entro il 2028. Ma anche cinque anni in più di concessione, dal 2056 al 2061, “per compensare le annualità perse con il Covid e il conseguente slittamento degli interventi”.

Nuovo molo sommergibili

Per il presidente dell’Autorità portuale, il porto sta vivendo un momento di grande vivacità. Non c’è occasione in cui non lo ribadisca. “A partire da ponente, dal Primo bacino, passando per il nuovo molo Ravano e il Terminal del Golfo, si arriva al Miglio Blu: tutti gli operatori hanno avviato, o stanno per avviare, investimenti importanti”, evidenzia Pisano. Tra questi, anche Fincantieri. Il Comitato di gestione del 25 novembre ha acceso luce verde sia per la realizzazione del nuovo molo sommergibili sia per il recupero delle altre banchine. Secondo le stime iniziali, la spesa per l’intervento nel sito di Muggiano sfiorerebbe gli 8 milioni di euro. E andrebbe a inserirsi all’interno di un programma nazionale di sviluppo promosso dal colosso della difesa.

Il piano organico del porto

L’ultima riunione dell’organismo più importante dell’Adsp è stata anche l’occasione per presentare uno studio sul lavoro portuale. “Abbiamo portato al tavolo un’analisi delle imprese – spiega Pisano -. Età media, strutture, competenze, professionalità, ma anche i rischi di un lavoro usurante: il dossier è molto specifico”. Al punto da “ricevere l’applauso dei sindacati”. Per Via del Molo, conclude il presidente, “rappresenta uno strumento utile per analizzare i fabbisogni, senza dimenticare che i lavoratori sono il motore dello scalo”.

Riorganizzazione di Calata Artom

In parallelo al Comitato di gestione, il presidente Pisano ha firmato anche il decreto che dà il via libera alla riorganizzazione di Calata Artom, all’interno di La Spezia Container Terminal. Situata tra i moli Garibaldi e Fornelli, l’area verrà interamente rivista. Il progetto prevede, in particolare, la costruzione di un nuovo edificio dedicato a officine, manutenzioni, uffici e spogliatoi per il personale. Poco distante, l’attuale palazzina di Dock Service verrà demolita. Al suo posto ne sorgerà una nuova destinata al cambio turno. Dal punto di vista architettonico e cromatico, le nuove costruzioni richiameranno l’identità di Contship, con il rosso, il blu e il grigio a farla da padroni.