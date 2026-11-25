Genova – Tre euro li pagherà il passeggero, meno di tre ne resteranno al Comune. Quanto meno, dipenderà dalla trattativa tra Palazzo Tursi e Stazioni Marittime. È la novità contenuta nelle 11 pagine della bozza di convenzione (che Blueconomy.com ha potuto visionare) e che l’amministrazione comunale ha inviato alla società che gestisce i terminal crociere e traghetti di Genova per affidarle la riscossione dell’addizionale sui diritti di imbarco.

Il Comune è disposto a pagare il servizio di esazione del tributo. E potrebbe slittare anche l’avvio della riscossione. La partita si gioca in buona parte all’articolo 14 della convenzione. Il Comune prevede la possibilità di accordare a Stazioni Marittime «un riconoscimento economico pari a …, oltre Iva se dovuta, con criteri e modalità da concordare tra le parti». È quello spazio lasciato in bianco che interessa, soprattutto, le casse di Palazzo Tursi.

Perché il costo della riscossione non si aggiungerà ai tre euro a carico del passeggero, ma andrà a ridurre il beneficio economico dell’operazione per il Comune. Facciamo due conti. Ipotizzando un milione di passeggeri soggetti alla tassa e un compenso di 50 centesimi a passeggero (una cifra presa a titolo di esempio, non una proposta negoziale), Stazioni Marittime verserebbe tre milioni di euro al Comune.

Palazzo Tursi dovrebbe a sua volta versare mezzo milione di euro, più l’eventuale Iva, a Stazioni Marittime. Il gettito lordo sarebbe sempre di tre milioni, ma al Comune ne resterebbero due e mezzo, prima ancora di considerare l’Iva. I due passaggi sono distinti anche per una ragione fiscale: il tributo non è soggetto a Iva, il servizio di riscossione può esserlo. Non è detto, peraltro, che il corrispettivo venga calcolato sul numero dei passeggeri.

Stazioni Marittime dovrà organizzare un’attività che finora non ha svolto, e negoziare con le compagnie di navigazione le modalità di riscossione. Sarà la società, e non le compagnie, a rispondere al Comune degli obblighi assunti con la convenzione. Entro il 20 di ogni mese dovrà trasmettere a Palazzo Tursi il rendiconto degli imbarchi del mese precedente, distinguendo i passeggeri tenuti a pagare da quelli esenti, e riversare tutto il denaro incassato.

Non potrà trattenere neppure le commissioni bancarie. La lettera di accompagnamento alla bozza, firmata dal vicesindaco Alessandro Terrile e dalla direttrice delle Entrate tributarie Natalia Boccardo, è del 16 novembre ed è stata inviata per conoscenza anche all’Autorità di sistema portuale. Il Comune ha dato 15 giorni a Stazioni Marittime per formulare le proprie osservazioni. La società ha già risposto: servono 30 giorni per avvertire le compagnie di navigazione.

Palazzo Tursi appare orientato a concedere più tempo. All’articolo 4 della convenzione c’è un altro spazio bianco: quello della data di avvio della riscossione. L’unica indicazione è l’anno, il 2027.

E c’è un problema tutt’altro che marginale: quello dei biglietti già venduti. Il tributo è dovuto all’atto dell’imbarco, ma sarà riscosso di norma al momento dell’acquisto del biglietto. Come si incassano i tre euro da chi ha già pagato a ottobre una crociera che farà la prossima estate?

Una delle ipotesi è che nella fase transitoria la tassa venga applicata soltanto ai biglietti di nuova emissione. Una soluzione che riguarderebbe anche i traghetti e che, evidentemente, avrebbe conseguenze sugli incassi del primo anno. «Come abbiamo sempre dichiarato, noi siamo sempre stati disponibili al confronto con gli operatori e lo dimostra proprio questa bozza di convenzione con Stazioni Marittime», spiega Terrile. La disponibilità riguarda sia i tempi sia i costi della riscossione. Nella lettera del 16 novembre il Comune ha però precisato che la mancata sottoscrizione della convenzione non è di per sé un motivo per rinviare l’applicazione dell’addizionale, istituita in attuazione del Patto per Genova firmato con il governo nel 2022.