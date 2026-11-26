“Viking Libra” ha preso il mare. Fincantieri l’ha consegnata oggi all’armatore Viking durante una cerimonia andata in scena al cantiere di Ancona. “Questo percorso proseguirà con la Viking Astrea, attualmente in costruzione – spiegano dal cantiere -. La nuova consegna è prevista per il 2027”.

Con una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate, una lunghezza di 239 metri e una capacità di ospitare fino a 998 passeggeri in 499 cabine, “Viking Libra” rappresenta un nuovo traguardo nella collaborazione tra Fincantieri e Viking, avviata nel 2012. Soprattutto riguardo al sistema di propulsione. L’unità, infatti, utilizzerà idrogeno liquefatto e celle a combustibile, introducendo una soluzione tecnologica innovativa nel settore della costruzione navale da crociera.

Alla cerimonia hanno partecipato Torstein Hagen, presidente e amministratore delegato di Viking, Biagio Mazzotta, presidente di Fincantieri, e Luigi Matarazzo, direttore generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri. La consegna, aggiungono dal gruppo, “si inserisce nel più ampio impegno nello sviluppo di soluzioni per la transizione energetica del settore marittimo, attraverso l’integrazione di tecnologie innovative e la progressiva evoluzione delle architetture di bordo”. Ma il traguardo è anche un “importante risultato per Ancona“. Esteso su una superficie di circa 360 mila metri quadrati, lo stabilimento ha consegnato più di 20 navi dal 2009. Sono inoltre previsti investimenti per aumentarne ulteriormente la capacità produttiva, anche attraverso il programma Operations Excellence, che punta a migliorare l’efficienza dei processi e la qualità del lavoro mediante l’introduzione di tecnologie avanzate, automazione, robotica e intelligenza artificiale.