Tre corvette FCX20 per la Marina Argentina. È la nuova commessa che potrebbe finire sul tavolo di Fincantieri dopo che il 19 novembre, a Roma, Buenos Aires e Roma hanno formalizzato l’interesse con la firma di una Lettera di Intenti tra i due ministeri della Difesa.

L’intesa viaggia su più direttrici. La prima, e più importante, riguarda le navi. La seconda contempla la possibilità di valutare ulteriori opportunità di collaborazione nel settore navale, anche attraverso l’acquisizione di unità già in servizio. “L’interesse dell’Argentina per le nostre piattaforme apre una prospettiva di collaborazione di lungo periodo, fondata sulla capacità di coniugare eccellenza industriale, innovazione e cooperazione tra istituzioni, Forze armate e industria” ha spiegato l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, presente alla firma insieme al direttore generale della Divisione Navi Militari, Eugenio Santagata.

Le corvette FCX20 oggi rappresentano una delle piattaforme di riferimento nell’offerta del cantiere italiano. Quelle verso cui ha dimostrato interesse Buenos Aires sono realizzate in configurazione full e corredate da un pacchetto di supporto logistico integrato. Per Fincantieri, ha concluso Folgiero, si tratta di un’ulteriore opportunità “per tradurre il patrimonio della navalmeccanica in partnership strategiche sui mercati internazionali, rafforzando il ruolo del gruppo quale riferimento globale nel settore”.