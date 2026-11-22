Una scintilla sul metallo nel cantiere di Filadelfia, mentre sul fronte mediorientale e sullo Stretto di Hormuz la pressione energetica continua a farsi sentire e a Washington si rinnovano le deroghe d’emergenza per far viaggiare le navi straniere tra i porti americani. È in questo scenario di alta tensione che Hanwha Philly Shipyard ha tagliato la prima lamiera di una nave cisterna Medium Range (MR) conforme al Jones Act, capofila di una commessa da quattro unità commissionata dalla controllata Hanwha Shipping con consegne previste tra il 2029 e il 2030. Ogni unità avrà una portata lorda di circa 49.500 tonnellate e sarà progettata per trasportare petrolio greggio, prodotti raffinati e carichi chimici, rispettando gli standard Imo Type 2 e Type 3 con un’opzione a 18 segregazioni per separare carichi diversi. Secondo l’amministratore delegato di Hanwha Shipping, James Sagar, si tratta della prima cisterna MR costruita negli Stati Uniti in quasi dieci anni, in un sito che in passato ha già realizzato 24 unità analoghe per armatori americani.

La dimensione geopolitica e l’asse industrial-militare con Seul

L’avvio dei lavori assume un forte peso geopolitico perché incarna la strategia di Washington di ricostruire la propria capacità cantieristica e logistica facendo leva sugli alleati asiatici per ridurre il divario industriale con la Cina. Il gruppo sudcoreano Hanwha, che ha rilevato lo stabilimento di Filadelfia alla fine del 2024 e nell’ottobre 2026 ha trasferito il controllo al 60% alla divisione Hanwha Defense Usa, sta trasformando il cantiere in un polo dual-use: accanto al mercato commerciale, l’impianto costruisce unità multi-missione per la Maritime Administration ed è stato selezionato per i nuovi mezzi da sbarco Medium Landing Ship della Marina statunitense. Controllare il trasporto interno di idrocarburi e prodotti chimici con navi costruite e presidiate negli Stati Uniti diventa così un tassello della sicurezza nazionale e della tenuta delle catene di approvvigionamento in caso di crisi internazionale, preservando competenze tecniche, filiere cantieristiche e marittimi addestrati che non possono essere improvvisati in tempo di guerra.

Che cos’è il Jones Act: radici storiche e pilastri normativi

Per comprendere il valore di questo avvio produttivo occorre guardare a cosa sia davvero il Jones Act. Più comunemente il termine indica la sezione 27 del Merchant Marine Act del 1920, promossa dal senatore Wesley L. Jones dopo la Prima guerra mondiale, quando gli Stati Uniti dovettero affrontare un’impennata della domanda di trasporto bellico e una mobilitazione cantieristica d’emergenza per compensare la scarsa flotta prebellica. La norma si innestò su una tradizione di cabotaggio marittimo già avviata con le leggi del 1789 e del 1817 e affiancata dal Passenger Vessel Services Act del 1886 per i passeggeri. Il Jones Act impone che le merci trasportate via mare tra due porti statunitensi (inclusi territori e scali federali come Porto Rico, Guam e Hawaii, anche con scalo estero intermedio) viaggino su navi battenti bandiera Usa, costruite in cantieri americani, possedute per almeno il 75% da cittadini o enti statunitensi e gestite con equipaggi conformi ai requisiti di cittadinanza Usa, estendendosi a cisterne, portacontainer, rimorchiatori, chiatte e unità offshore su coste, Grandi Laghi e vie d’acqua interne, senza però vietare alle navi straniere l’import o l’export diretto verso l’estero. Del Merchant Marine Act del 1920 fanno parte anche il sistema federale di ipoteche navali e la tutela per i marittimi infortunati, a dimostrazione dell’obiettivo originario di coniugare flotta commerciale, base industriale e difesa militare.

Deroghe di emergenza e paradosso strategico

Proprio i costi più alti di costruzione e gestione nei cantieri statunitensi rispetto ai poli asiatici di Cina, Corea del Sud e Giappone alimentano da decenni il dibattito tra chi difende la norma per la sicurezza nazionale, l’occupazione marittima e la resilienza del trasporto interno e chi ne denuncia gli effetti sui costi del cabotaggio e sul rinnovo della flotta. Questa tensione è esplosa nel 2026: il 13 novembre scorso l’amministrazione Trump ha approvato la terza estensione consecutiva per 90 giorni, dal 16 novembre al 14 febbraio 2027, della deroga al Jones Act varata il 17 marzo dopo lo scoppio del conflitto con l’Iran e le tensioni sullo Stretto di Hormuz. Su richiesta della Difesa, il Dipartimento per la Sicurezza Interna autorizza così navi straniere, previa verifica caso per caso sull’assenza di mezzi Usa idonei, a trasportare greggio, carburanti e 237 prodotti tra porti americani per arginare i rincari energetici e i colli di bottiglia, dopo che le precedenti deroghe avevano consentito di movimentare 90 milioni di barili aggiuntivi. Una sospensione temporanea del protezionismo che mostra quanto sia urgente per Washington colmare il vuoto di naviglio domestico, mentre a Filadelfia il taglio della lamiera prova a costruire la risposta industriale di lungo periodo.