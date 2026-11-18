Patto tra Msc ed Emirates Team New Zealand. La compagnia ricoprirà il ruolo di “global shipping partner” del team neozelandese in occasione della 38ª edizione dell’America’s Cup, in programma a Napoli, nel 2027.

Emirates Team New Zealand si affiderà all’esperienza di Msc per movimentare le attrezzature: imbarcazioni utilizzate per gli allenamenti, yacht di regata, relativo albero e altri componenti essenziali. “Siamo orgogliosi di diventare global shipping partner di Emirates Team New Zealand, un team che vanta uno straordinario palmarès”, ha dichiarato il comandante Michele Bordiga, Senior Vice President di MSC e Presidente di MSC Australia e Nuova Zelanda. “In qualità di campioni in carica dell’America’s Cup, rappresentano valori di eccellenza, precisione e lavoro di squadra che condividiamo pienamente in MSC. Siamo lieti di mettere a disposizione la nostra competenza nel trasporto marittimo globale per supportarli nella preparazione alla difesa del titolo a Napoli nel 2027”.

Grant Dalton, amministratore delegato di Emirates Team New Zealand, ha aggiunto: “Il successo di Emirates Team New Zealand è sempre il risultato di un impegno collettivo, che coinvolge ciascun membro del team e si estende anche ai nostri partner. Questo aspetto è particolarmente importante nel caso di MSC, che svolge un ruolo fondamentale nella nostra campagna, assicurando che tutte le attrezzature vengano movimentate in ogni parte del mondo con la massima precisione nelle tempistiche previste e con la cura necessaria. Un supporto che ci consente di rispettare scadenze e programmi fondamentali, evitando di perdere qualsiasi opportunità di migliorare le prestazioni e la velocità”.