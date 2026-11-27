Genova – A inizio mese il gruppo D-Marin ha acquisito la Marina di Genova, arrivando a quota 32 nel numero di porti turistici gestiti nel Mediterraneo, 10 solo in Italia. Base in Grecia e azionariato internazionale, D-Marin opera nel settore dal 2003. Il direttore operativo Andrea De Santis racconta la strategia.

Ci racconta come è nata l’iniziativa D-Marin? Come si è evoluto il progetto dal 2003 a oggi?

“D-Marin è stata fondata nel 2003 con un obiettivo preciso: elevare gli standard nella gestione delle marine e offrire esperienze di eccellenza agli armatori e ai loro ospiti. Da allora, molte cose sono cambiate. Siamo cresciuti fino a diventare un portfolio internazionale di 32 marine distribuite in nove Paesi, con oltre 15.000 posti barca e più di 50.000 clienti ogni anno. Con questa crescita, la sfida è stata quella di portare i vantaggi di un gruppo internazionale, preservando al tempo stesso ciò che rende speciale ogni singola marina. Ogni destinazione ha una propria identità e competenze radicate nel territorio, aspetti che vogliamo assolutamente mantenere. Anche la tecnologia ha trasformato il modo in cui le persone interagiscono con le marine. Oggi, il 93% dei nostri clienti con un ormeggio annuale utilizza l’app D-Marin, che consente di accedere più facilmente ai servizi e di gestire al meglio la propria esperienza in marina. La tecnologia, tuttavia, ha i suoi limiti, perché le marine sono prima di tutto luoghi fatti di persone e relazioni. I nostri team locali conoscono a fondo le destinazioni in cui operano e i propri clienti: questa conoscenza diretta rappresenta una componente fondamentale dell’esperienza che offriamo. Per questo, mentre D-Marin continua a crescere, investire nelle persone resterà importante quanto investire nelle nostre marine”.

Negli ultimi anni il gruppo ha investito fortemente in Italia. Quali sono gli elementi che hanno orientato D Marin su questo Paese e cosa è cambiato rispetto, per dire, a cinque o 10 anni fa?

“L’Italia ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella nautica da diporto del Mediterraneo. Con la sua costa straordinaria, una solida tradizione marinara, un’importante industria nautica e destinazioni che attraggono armatori da tutto il mondo, rappresenta per noi un mercato naturale. Ciò che è cambiato è soprattutto la dimensione della nostra presenza: oggi gestiamo marine in Liguria, Toscana, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, che si integrano anche con il più ampio portfolio D-Marin nel Mediterraneo occidentale, che comprende la Costa Azzurra. Questo offre ai nostri clienti una maggiore possibilità di scelta durante la navigazione nella regione, consentendo loro di spostarsi tra diverse destinazioni con la certezza di trovare gli standard di servizio e di accoglienza che contraddistinguono D-Marin. L’ingresso di Marina di Olbia e Molo Brin in Sardegna, di Marina Livorno e, più recentemente, di Marina Genova si inserisce proprio in questa strategia di sviluppo a lungo termine. Per noi, tuttavia, crescere non significa semplicemente aggiungere nuove destinazioni alla mappa. Una marina è parte integrante dell’economia e della comunità locale: interagisce con le imprese del settore nautico, gli hotel, i ristoranti, i fornitori e gli operatori turistici. Per questo, quando investiamo in una marina, vogliamo anche contribuire a rafforzare queste relazioni sul territorio. L’Italia rappresenta già una componente molto importante di D-Marin e siamo convinti che continuerà ad avere un ruolo centrale nel nostro futuro nel Mediterraneo”.

L’operazione Marina Genova conferma una certa tendenza del gruppo a rilevare situazioni che stanno vivendo o hanno vissuto delle difficoltà. Si tratta di una coincidenza o è una strategia strutturata?

“No, non cerchiamo specificamente marine che abbiano attraversato situazioni difficili. La nostra attenzione si concentra piuttosto sulla qualità complessiva della marina: la posizione, le infrastrutture, le persone, il posizionamento sul mercato e, soprattutto, le prospettive di sviluppo nel lungo periodo. Marina Genova ne è un ottimo esempio. Si trova in una posizione straordinaria, in una delle grandi città marittime europee, ed è già una realtà consolidata nel mercato dei superyacht. Dispone di oltre 450 posti barca per imbarcazioni da 8 a 130 metri, di cui più di 100 destinati a yacht e superyacht di oltre 24 metri. La marina vanta inoltre importanti capacità tecniche e operative, tra cui un’area dedicata ai cantieri navali, una gru con portata fino a 100 tonnellate, officine e strutture per il rimessaggio a secco, oltre a una realtà già consolidata di aziende specializzate nel settore nautico. Il nostro approccio, quindi, non è quello di arrivare per reinventare Marina Genova, ma, al contrario, di valorizzare quanto è già stato costruito e funziona molto bene. Il nostro ruolo è rafforzarne i punti di forza, collaborare con il team esistente e le realtà locali e mettere a disposizione l’esperienza maturata da D-Marin a livello internazionale, laddove possa apportare un valore aggiunto. È questo, in definitiva, ciò che cerchiamo in ogni acquisizione: una marina solida, con il potenziale per crescere e migliorare ulteriormente”.

Quali sono i progetti finanziari e gestionali per la Marina Genova? Il rapporto con la città verrà mantenuto, ci sarà ancora possibilità per i genovesi di godere del passeggio sugli sporgenti dell’opera?

“Consideriamo Marina Genova un investimento a lungo termine. La nostra priorità, quindi, è innanzitutto comprendere ciò che già funziona bene e partire da questi punti di forza. Dal punto di vista operativo, D-Marin può mettere a disposizione l’esperienza maturata nelle altre marine del proprio portfolio, che si tratti di gestione, servizio ai clienti, tecnologie digitali o infrastrutture sostenibili. Allo stesso tempo, vogliamo preservare le competenze e l’identità che hanno contribuito al successo di Marina Genova. È importante ricordare che Marina Genova è già molto più di un semplice luogo di ormeggio. Le sue strutture tecniche, le attività specializzate nel settore nautico, i ristoranti, il boutique hotel e il marina village contribuiscono a definire l’identità della destinazione e il suo legame con la città. È proprio questo rapporto con Genova che vogliamo mantenere e rafforzare. In tutto il portfolio D-Marin abbiamo potuto constatare quanto siano importanti, per una marina, i legami con le imprese, le persone e le comunità del territorio in cui opera. Siamo ancora all’inizio di questo nuovo capitolo, quindi sarebbe prematuro entrare nel dettaglio dei futuri sviluppi della marina. Posso però confermare che siamo pienamente consapevoli dell’importanza di Marina Genova per la città e che affronteremo il suo futuro nel pieno rispetto di questo legame”.