L’edizione di quest’anno è la ‘COP blu’. Dopo l’attenzione data alle foreste l’anno scorso a Belém, la 31esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP31) in corso dal 9 al 20 novembre 2026 ad Antalya in Turchia potrebbe, o forse dovrebbe, porre gli oceani al centro dell’azione per il clima. È quello che richiedono i ‘Friends of the Ocean and Climate’ [Amici dell’Oceano e del Clima], in una lettera congiunta sostenuta da 105 paesi e consegnata alle Presidenze della COP31. Il messaggio è chiaro, come spiega Inia Seruiratu, inviato speciale del Pacifico per gli oceani alla COP3:1 “Ci troviamo sulla cresta di un’onda importante. Questo è il momento di garantire che gli oceani siano integrati negli obiettivi di mitigazione, adattamento, finanziamento e attuazione, non come tema secondario, ma come dimensione chiave dell’azione per il clima”.

Ad Antalya quest’anno la concentrazione dovrebbe essere sull’attuazione pratica degli impegni presi con l’Accordo di Parigi nel 2015, passando dalla definizione dei target alla realizzazione di risultati concreti e finanziati. Sul tavolo ci sono difesa del limite di 1,5° C, fondi per i paesi più vulnerabili, ma soprattutto transizione energetica, decarbonizzazione, e accelerazione sull’uscita dai combustibili fossili con elettrificazione e un triplicamento delle energie rinnovabili.

I paesi del Pacifico, con le Fiji come capofila, hanno annunciato che spingeranno per mettere oceano e blue economy al centro dei negoziati, con azioni su shipping pulito e pesca sostenibile. La presidenza turca ha preannunciato una Dichiarazione oceanica di Antalya, che riconosce il ruolo dell’oceano come principale pozzo di carbonio.

Sono molti gli attori che sperano in un’edizione che riconosca la centralità climatica del mare e la traduca in iniziative e finanziamenti. Tra questi i paesi coinvolti nella coalizione globale Blue NDC Challenge, che collaborano per trasformare i propri impegni climatici in materia di oceani, grazie a Contributi Nazionali Determinati, in azioni concrete. “Dobbiamo integrare azioni climatiche sostenibili basate sugli oceani nell’intera struttura dell’UNFCCC e sostenere questa ambizione con accesso a finanziamenti, scienza, tecnologia e sviluppo delle capacità”, ha affermato Fatima Candace Vahlsing, vicepresidente per il Clima della ONG Ocean Conservancy.

Spesso “i finanziamenti per gli oceani e per l’azione climatica sono frammentati in temi come biodiversità, energia, infrastrutture e sviluppo, ma le comunità costiere non vivono queste problematiche in compartimenti stagni. L’oceano non opera in compartimenti stagni, e nemmeno il nostro sistema finanziario dovrebbe farlo” sottolinea Ocean Conservancy. Secondo Zero Carbon Analytics , ad esempio, gli investimenti nella blue economy da pesca sostenibile a shipping più pulito, coprono circa il 2% del fabbisogno, stimato in 550 miliardi di dollari l’anno. Questo dato è un indizio di come il divario tra ambizioni e risorse sia la vera misura di ciò che servirà ad Antalya.

Intanto il vertice dei leader dell’11 e 12 novembre ha riunito oltre 100 capi di Stato e di governo, con l’elettrificazione come tema centrale. Tra gli annunci legati al mare, il piccolo stato insulare del Pacifico meridionale Niue ha presentato un modello di tutela oceanica sostenuto da un fondo fiduciario, i cui rendimenti finanziano protezione, resilienza delle comunità e opportunità per i giovani nella blue economy. La Turchia ha inoltre lanciato, con Brasile, Corea del Sud e FAO, un piano d’azione globale sulla gestione integrata degli incendi boschivi.

Per vedere cosa uscirà da questa ‘COP blu’ e scoprire se la Dichiarazione di Antalya si tradurrà davvero in impegni misurabili su shipping, finanza e protezione degli ecosistemi marini, bisogna aspettare il 18 novembre – giornata tematica su oceani, resilienza costiera e blue economy – e il testo finale del 20 novembre, dove si avrà il verdetto definitivo sulle priorità climatiche.