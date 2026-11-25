Zero emissioni nette nel settore marittimo da qui a ventitré anni, il traguardo. “Dobbiamo essere realisti: nelle circostanze attuali, non saremo in grado di raggiungere i nostri obiettivi entro il 2050”, la risposta invece di Rodolphe Saadé, presidente e amministratore delegato della compagnia CMA CGM, tra i più attivi sostenitori della decarbonizzazione.

È intervenuto ieri 24 novembre alle Assises de l’économie de la mer di Montpellier, proprio a ridosso dei cruciali negoziati ambientali presso l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) che si svolgeranno a Londra fino al 4 dicembre per definire il Net-Zero Framework. E ha ammesso l’infattibilità dell’impresa, stimando che l’investimento necessario per decarbonizzare il trasporto marittimo globale richiede più di 1.000 miliardi di dollari.

L’ostacolo non risiede però soltanto nell’aspetto economico. Il magnate francese del settore armatoriale ha citato i conflitti geopolitici che allungano i viaggi, e fanno aumentare i costi operativi, ma anche l’assenza di un quadro normativo internazionale unificato e il lento sviluppo dei combustibili a basse emissioni di carbonio.

La compagnia francese, con sede a Marsiglia, ha già investito quasi 30 miliardi di dollari in nuove costruzioni alimentate a GNL e metanolo, con oltre 200 navi a doppio combustibile che entreranno a far parte della sua flotta entro il 2030. E attualmente gestisce oltre 700 navi portacontainer, di cui più di 400 di proprietà.

A Montpellier Saadé ha quindi espresso preoccupazione anche per il futuro della bandiera francese, criticando la ricorrente incertezza che circonda il regime fiscale francese sul tonnellaggio. Ha sottolineato che gli investimenti nelle portacontainer comportano in genere impegni che si estendono per 25 anni, mentre l’impiego di sottufficiali francesi aggiunge 2 milioni di euro all’anno ai costi operativi di una nave. Secondo lui, i regimi fiscali sul tonnellaggio riguardano l’86% della flotta mondiale e sono in vigore in 22 paesi europei. A settembre, CMA CGM ha abbandonato i piani per la registrazione di sette nuove grandi navi sotto bandiera francese, citando l’ulteriore tassazione.