“Per troppo tempo la logistica ha chiesto all’economia che cosa muovere” ha esordito il presidente di Federlogistica Davide Falteri al Best, in apertura al panel Logistics as a Driver of National Competitiveness and Internationalization. “Deve presentarsi sempre più come volano dell’economia, lo stiamo chiedendo a istituzioni, imprese e associazioni”.

A moderare è Gian Enzo Duci, docente dell’Università di Genova, che ricorda gli esordi. Il primo evento sulla logistica in Italia fu lo European Logistic Forum, proprio alla Fiera di Genova, nel 1997. Dal primo libro divulgativo, quello di Bruno Dardani, a Dalle pietre alle stelle di Cesare Alemanni per Einaudi, il tema è gradualmente uscito dalle aziende del settore e ha raggiunto il grande pubblico. Le crisi di oggi, aggiunge, mostrano al mondo che la logistica sa riadattarsi ed è fondamentale.

I numeri li porta Renato Imbruglia di Conftrasporto: l’Italia è il quarto esportatore del mondo e l’obiettivo del Governo è arrivare a 700 miliardi di euro entro il 2027. Ma c’è una bolletta: “Abbiamo stimato che solo per la congestione stradale le imprese pagano una bolletta di 5 miliardi annui. Nei porti italiani la movimentazione è tra le migliori d’Europa, ma l’aumento dei costi rende sempre meno possibile assorbirli e restare competitivi”. Una via d’uscita è il digitale: “Se l’intera filiera si digitalizzasse, il risparmio potrebbe arrivare a 18 miliardi, e con la messa a sistema ci sarebbero 350 milioni di euro di spesa in meno, da destinare ad altro” ha detto Imbruglia. Manca però una regia unica a livello europeo.

Il passaggio della logistica da costo a valore aggiunto, e poi ad attività essenziale per il sistema Paese, lo ha vissuto in prima persona Paolo Guidi, presidente di Assologistica. “Ora guardiamo all’import oltre i valichi, a ferrovia e interportualità, e al Nord Africa, la cui vicinanza sarà lo sviluppo dei prossimi dieci-quindici anni”. Per un’Europa performante, dice, servono 350 miliardi di investimenti. Ma i numeri da soli non bastano. Falteri chiede regole certe e accordi bilaterali sicuri, perché l’internazionalizzazione possa continuare: “La logistica va dove costa meno”.

Il metodo, dunque, è fare sistema. Su questo punto sono d’accordo tutti gli attori presenti. Giampaolo Botta, direttore generale Spediporto, parte da una domanda: se non lo sappiamo fare in casa nostra, tra di noi, come possiamo farlo come Paese? L’associazione, che gestisce un port community system, ha stretto accordi con Far East e Middle East. Ramón García, direttore generale CEL e vicepresidente European Logistics Association, parla di tre sfide comuni a Italia, Spagna e Unione europea, digitalizzazione, sostenibilità, talento e collaborazione, e porta l’esempio di uno studio sulla Spagna come hub logistico al 2035. Federico Pittaluga, di Liguria International, racconta che l’organizzazione ha avuto un mandato chiaro: presentarsi con un sistema logistico portuale coeso, cosa fatta per la prima volta a Berlino nel 2024. Per Duci, la parola chiave è “coopetition”: cooperazione e competizione insieme, l’una utile all’altra. E per Falteri in Europa si vince se si definiscono le proprie peculiarità e si abbandona la rivalità.

A riportare tutti alla concretezza del settore è Moreno Massetti, responsabile trasporto pesante su strada, MVN. Il suo settore, occupandosi di trasporti eccezionali, è minoritario rispetto ai volumi ma mette in luce uno dei problemi principali della logistica: le infrastrutture. “È da Genova che si è svegliata l’Europa dopo il crollo del ponte Morandi”, ricorda, ma da allora la situazione, paradossalmente, è peggiorata. “Spostare carichi sopra le cento tonnellate in Italia è una via crucis. Le linee guida del Mit sulla classificazione del rischio dei ponti chiedono a province, comuni, Anas e ferrovie di effettuare censimenti, ispezioni e verifiche strutturali, e il codice della strada ha un nuovo articolo 10 bis. Ma non sono attuabili e sono state posticipate al 2027, perché mancano risorse economiche e competenze tecniche locali”. Come spesso accade, l’eccesso di burocrazia e la mancanza di personale qualificato lascia quindi il Paese immobile. Cosa che la logistica non può permettersi.